Yhdysvalloissa hakukoneyhtiö Google on julkistanut oman Pixel-älypuhelimensa. Tekoälyllä varustettu puhelin perustuu puheohjautuvaan Google Assistant -avustajapalveluun. Talouslehti Financial Timesin mukaan uudessa puhelimessa on muun muassa älykaiutin, jota käyttäjä voi kontrolloida puheella.