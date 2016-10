Iho on vastannut yhtiön strategiasta ja resurssienhallinnasta. Lehtikuva / Martti Kainulainen.

Finnairin varatoimitusjohtaja Ville Iho jättää yhtiön vuoden lopussa. Finnairin johtoryhmään kuulunut Iho on vastannut yhtiön strategiasta ja resurssienhallinnasta.

Iho on ollut Finnairilla töissä vuodesta 1998 ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2009. Ihon mukaan aika lähtöön on hyvä yhtiölle, joka on saattanut murrosvaiheensa loppuun.

STT