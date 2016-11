Finnair vastaanottaa kahdeksan uutta konetta ensi vuoden aikana. On kuitenkin mahdollista, että ensi vuonnakin lentoyhtiö vuokraa vielä lisää kapasiteettia muilta lentoyhtiöiltä, kertoo toimitusjohtaja Pekka Vauramo.

– Tarvetta [vuokraamiselle] tulee kesän aikana, Vauramo ennakoi.

Finnairilla työskentelee tällä hetkellä noin 750 lentäjää, joista satakunta on paraikaa koulutuksessa yhtiön uuteen Airbus A350-kalustoon.

– Simulaattorikoulutusta on Toulousessa ja Miamissa, ja suunnitelmissa on kouluttaa lentäjiä myös Taipeissa. Se aika, joka menee matkustamiseen, on pois ohjaamisesta. Olemme tilanneet oman A350-simulaattorin jo liki vuosi sitten, ja sen pitäisi olla käytössä huhtikuulla.

Ensi vuoden aikana Finnair aikoo rekrytoida noin 150 lentäjää. Pääosa heistä on suomalaisia.

