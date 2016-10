Finlandia-talon toimitusjohtaja Johanna Tolonen kertoo, että hanke on osa talon panostusta energiansäästöön. 70-luvulla rakennetun talon kaukolämmön kulutus on saatu viisi vuotta kestäneellä säästöhankkeella puolitettua ja sähkön kulutusta laskettua 30 prosenttia. Säästöä on kertynyt satojen tuhansien eurojen edestä.

Säästöjen lisäksi Finlandia-talo hakee imagohyötyä markkinointiinsa. Ympäristöystävällisyys nousee usein kriteeriksi, kun konferenssijärjestäjät valitsevat kokouspaikkaa.

STT