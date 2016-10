EU-komissio vaatii venäläisyhtiö Gazpromia avaamaan Nord Stream 1:n jatkeena Eurooppaan kulkevaa kaasuputkistoa kilpailulle. Gazpromin on tarjottava Saksaan ja Tshekkiin johtavaa putkiosuuttaan paremmin muiden kaasuntarjoajien käyttöön.

Gazprom saa kuitenkin luvan käyttää omaa putkiosuuttaan täysimääräisesti, ellei muita kaasuntarjoajia löydy. Tämän on tulkittu pönkittävän venäläisjätin markkina-asemaa, mikä herättää rajua arvostelua muun muassa Puolassa.

EU:n energialainsäädäntö rajoittaa ison kaasuputkiston käyttöä siten, että yksi yritys ei saa käyttää 100-prosenttisesti yhtä kaasuputkea. Tällä pyritään estämään määräävän markkina-aseman muodostumista.

Itämeren pohjassa kulkeva Nord Stream 1 -kaasuputki tulee Eurooppaan Pohjois-Saksasta ja jatkaa Opal-nimistä putkea pitkin Tshekin rajalle. EU-komission perjantainen päätös koskee Gazpromin osuutta kyseisen putken käytöstä. Putki on venäläisyhtiön lisäksi saksalaisessa omistuksessa.

Nord Stream 2 närästää

Gazpromia on arvosteltu siitä, että se pitää putkistoa vajaakäytöllä ja suunnittelee samaan aikaan sen rinnalle kiisteltyä Nord Stream 2 -putkihanketta.

Tähän asti Gazprom on voinut käyttää omaa putkiosuuttaan vain puoliteholla, koska se ei ole järjestänyt vaadittua huutokauppaa muille kaasuntarjoajille. Komission mukaan huutokauppa ei olisi taannut aitoa kilpailutilannetta, koska se tarjosi muille niin vähäisen mahdollisuuden putken käyttöön.

– Nyt haluttiin vain varmistaa, että sinne on aidosti pääsy muillakin, komission lähteistä kerrotaan.

Komissio korostaa, että kyseessä ei ole ennakkotapaus, joka vaikuttaisi kiisteltyä Nord Stream 2:sta koskeviin linjauksiin.

Nord Stream 2:sta on pidetty EU:n energiapolitiikan vastaisena, koska EU:n tavoitteena on vähentää riippuvuutta yksittäisistä kaasuntoimittajista. Osa itäisistä jäsenmaista on täysin riippuvaisia venäläisestä kaasusta.

STT