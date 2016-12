Tukes jatkaa näytteiden tutkimista. Erityisesti sementin seosainesuhteen merkitystä on tutkittava lisää. Taustalla on se, että kun sementtilaatua on vaihdettu toiseen tai reseptiä on muutettu, betoni on päässyt tavoitelujuuteensa.

Betonin lujuusongelmat ovat olleet esillä esimerkiksi Turun yliopistollisen sairaalan ja Kemijärven sillan työmaiden ongelmien vuoksi. Näillä työmailla lujuusongelmien syyksi on kerrottu betonin liialliset ilmamäärät.

STT