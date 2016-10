Yhtiö on saanut tästä suurta taloudellista hyötyä, koska kuluttaja on maksanut rengassarjasta Suomessa ja Pohjoismaissa satoja euroja enemmän kuin keskieurooppalainen kuluttaja. Lehtikuva / Pekka Sakki.

Nokian Renkaat on vuosien ajan myynyt samalla reseptillä valmistettuja renkaita Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa, kirjoittaa Aamulehti. Yhtiö on saanut tästä suurta taloudellista hyötyä, koska kuluttaja on maksanut rengassarjasta Suomessa ja Pohjoismaissa satoja euroja enemmän kuin keskieurooppalainen kuluttaja.

Lehti sai haltuunsa Nokian Renkaiden rengasreseptejä yhtiön tehtaalta Vsevolozhkista. Venäläistehdas valmistaa suurimman osan Nokian Renkaiden henkilöauton renkaista. Sama resepti merkitsee, että renkaiden kulutuspinnan kumisekoitus on ollut samanlainen. Osassa renkaita myös pintakuvio on ollut sama eri markkina-alueella.

Samalla rengasreseptillä on valmistettu esimerkiksi Nokian Hakka Black- ja Nokian zLine-kesärenkaita, joissa kumiseoksen lisäksi myös renkaan pintakuviointi on ollut samanlainen. Markkinoinnissa Nokian Renkaat on kaupannut renkaita eri tuotteina, jotka soveltuvat eri olosuhteisiin. Aamulehden mukaan Hakka Blackia on myyty noin 30 prosenttia kalliimmalla kuin zLinea.

Nokian Renkaat torjuu syytökset.

– Vaikka artikkelissa muuta väitetään, katsomme että emme ole johtaneet kuluttajaa harhaan. Nokian Hakka -kesärenkaiden pintamallit, rakenneratkaisut ja kulutuspintasekoitukset on täsmätty suoriutumaan turvallisesti pohjoisen kesän keli- ja tieolosuhteista, yhtiö kirjoittaa viestissään Aamulehdelle.

Kulutuspinnan kumisekoitus ja siihen liittyvät kumireseptit ovat vain yksi tuoteominaisuuksiin vaikuttava tekijä. Hakka Black- ja zLine-renkaiden reseptit on sitä paitsi eriytetty kokonaan vuoden 2014 aikana, yhtiö kertoo.

Nokian Renkaat huomauttaa, että renkaiden hinnat määräytyvät markkinoilla. Hintataso on tyypillisesti Pohjoismaissa korkeampi sekä Nokian Renkailla että muilla premium-valmistajilla.

