Molemmat kuljettajat olivat pysähtyneet lähistölle tapausta selvittämään. Kuljettajat olivat aluksi todenneet, ettei törmäyksessä aiheutunut ajoneuvoille vaurioita, eivätkä osapuolet ottaneet toisistaan tietoja, Pohjanmaan poliisista kerrotaan.

Kuitenkin päivänvalossa on todettu, että toiseen ajoneuvoon on tullut vahinkoja ja asiasta on tehty poliisille ilmoitus.

Poliisi pyytää myös toista osapuolta ilmoittautumaan poliisille tapauksen selvittämistä varten. Kaistanvaihtaja ajoi tummalla henkilöautolla. Seinäjoen poliisin tutkintanumero on 0400 762009.