Poliisi sai tiedon metsään vähissä vaatteissa eksyneestä noin 60-vuotiaasta miehestä kello 12 aikaan lauantaina päivällä. Mies oli soittanut kertaalleen omaisilleen maastosta, mutta ei kyennyt kertomaan sijaintiaan.

Poliisi käynnisti laajat etsinnät usean partion voimin.

Vanhemmat konstaapelit Jani Ropponen ja Antti Ojala sekä poliisikoira Kumi Pohjanmaan poliisilaitokselta olivat ensimmäinen koirapartio paikanpäällä. Ropponen ja Ojala tekivät etsintäsuunnitelman, jota noudattamalla etsintä saatiin kohdistettua oikeaan suuntaan.

– Etsijöiden jälkiä oli maastossa jonkin verran, mutta suunnitelman mukaisesti päästiin etenemään, Ropponen sanoo.

Etsinnät veivät vaikeakulkuiseen ryteikköön. Siellä Kumi pyrki tiheään pusikkoon.

– Kun päästin koiran irti, se ryntäsi pusikkoon ja mies löytyi sieltä kylmissään maasta makaamasta.

Mies löydettiin noin kahdelta päivällä. Hän oli ollut kateissa ainakin kello 11 lähtien.

Ropposen mukaan mies oli tajuissaan, mutta ei kyennyt enää itse liikkumaan eikä vastannut huutoihin.

Alueella oli etsintöjen aikaan noin kaksi astetta pakkasta.

Ensihoito ohjattiin paikalle, ja mies kannettiin ryteiköstä ambulanssiin. Mies voi olosuhteisiin nähden hyvin.

Ropposen mukaan etsijät olivat noin seitsemän metrin päässä miehestä, mutta näköhavaintoa eksyneestä ei ollut.

– Siitä oli helppo kävellä ohi, kun mitään ei kuulunut ja pusikko oli tiheää.

Ropponen arvioi, että etsintäsuunnitelmalla etsinnät saatiin suunnattua oikealle alueelle, mutta miehen löytyminen oli viime kädessä täysin Kumin ansiota.

– Loppu oli puhtaasti koiran ansiota, vanhempi konstaapeli kiittelee.

Ropponen on työskennellyt Kumin kanssa noin kolmen vuoden ajan. Kumi on partiokoira, joka on töissä aina kun Ropponenkin on. Koira on mukana muissakin kuin etsintätehtävissä.

Ropposen mukaan tällaiset onnistumiset ovat todella palkitsevia. Koiran kanssa harjoitellaan ja tehdään töitä paljon. Aina lopputulos ei ole paras mahdollinen, joten onnistumisista iloitaan.

– Nämä ovat koiranohjaajan huippuhetkiä.

JATTA LAPINKANGAS