Tallqvististä tehtiin katoamisilmoitus jo syyskuun 30. päivä, mutta häneen on saatu sen jälkeen yhteys. Nuori ei ole suostunut kertomaan, missä on. Tallqvist katosi Vähästäkyröstä.

– Nyt viikkoon-kahteen häneen ei ole saatu lainkaan yhteyttä, poliisista kerrotaan.

Poliisilla ei ole tietoa, missä Tallqvist mahdollisesti on.

Tallqvist on noin 170 senttimetriä pitkä ja hänellä on pitkähköt mustat hiukset. Vaatetuksena hänellä on katoamishetkellä ollut mustat college-housut, musta huppari jossa mikkihiiri, jalassa harmaat tennarit.

Poliisi ei tässä vaiheessa epäile rikosta.

Havainnot Tallqvististä pyydetään ilmoittamaan Pohjanmaan poliisin tilannekeskukseen numeroon 0295 440 513.

JATTA LAPINKANGAS