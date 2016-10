Turvapaikanhakijoihin liittyviä poliisitehtäviä oli yhteensä neljä (4) kappaletta, ja Pohjanmaan poliisilla oli kokonaisuudessaan yhteensä 1 424 hälytystehtävää viime viikolla.

Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella on tällä hetkellä majoittuneena yhteensä noin 1 900 turvapaikanhakijaa.

Poliisilaitoksen alueella on 5 hallinnollista vastaanottokeskusta. Osa keskuksista majoittaa turvapaikanhakijoita keskuksiin ja toiset majoittavat heidät hajasijoitusmallin mukaisesti asuntoihin. Tämän lisäksi on hätämajoitustilaa tai muuta turvapaikanhakijoita varten tarkoitettua tilaa, joista jokaiseen on nimetty poliisilaitoksen yhteyshenkilö.