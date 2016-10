Alaikäiset rattijuopot huolestuttavat Seinäjoella. Reippaan vuoden ajan toiminut, moniammatillinen Ankkuri on huomannut, että moni nuori ajaa humalassa mopolla, skootterilla tai mopoautolla.

Ankkuri-tiimissä tartutaan nuoren elämäntilanteeseen, jos nuoresta tehdään poliisitoiminnan havaintojen perusteella lastensuojeluilmoitus tai jos nuori syyllistyy rikokseen. Tiimiin kuuluu poliisi, sosiaalityöntekijä ja kaksi nuorisotyöntekijää.

Ankkuripoliisi hoitaa tarvittavan esitutkinnan ja kuulustelut, sosiaaliviranomaiset yhteistyössä erityisnuorisotyöntekijän kanssa selvittävät nuoren ja perheen sosiaalipalvelujen tarvetta.

Ankkurin havaintojen mukaan yleisimmin kiinni jäädään alkoholin takia. Myös huumerattijuoppoja jää kiinni. Nuoret ovat puhaltaneet juuri rattijuopumuksen rajan ylittäviä promillemääriä, mutta myös useampia törkeitä rattijuopumuksia on saatu kiinni. Rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea ja törkeän rattijuopumuksen raja 1,2 promillea.

Nuorten keskuudessa päihtyneenä ajaminen tiedostetaan laittomaksi, "mutta niin on moni muukin asia". Vuonna 2016 alaikäisiä rattijuoppoja on jäänyt kiinni keskimäärin yksi per kuukausi, kun vastaavasti vuonna 2015 kiinni jäi viisi, vuonna 2014 kahdeksan ja 2013 kolme rattijuoppoa koko vuonna.

Alkoholin sietokyky on yksilöllistä ja alle 0,5 promillen humalatilakin voi viedä ajokyvyn. Nuorten rattijuoppojen vaarallisuutta liikenteessä lisäävät aikuisia heikompi alkoholin sietokyky ja vähäisempi ajokokemus. Lisäksi liikenteessä ollaan kulkupeleillä, jotka esimerkiksi törmäystilanteissa auton kanssa eivät suojaa kuljettajaansa millään lailla.

Ankkurin ammattilaisten mukaan alaikäisten rattijuoppojen vanhemmat ovat olleet järkyttyneitä ja yllättyneitä nuoren jäätyä kiinni. Yleensä kotona on keskusteltu etukäteen alkoholin ja ajamisen yhteensopimattomuudesta.

Seuraamuksen rattijuopumuksesta määrää käräjäoikeus, yleisimmin sakkoa. Lisäksi rattijuopumuksesta seuraa myös ajokieltoa. Käräjäoikeuden määräämästä tuomiosta jää merkintä rikosrekisteriin. Suomessa rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15 ikävuodesta.