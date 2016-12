Poliisin mukaan liikenne on katkaistu onnettomuuspaikan kohdalta ja tie on poikki useita tunteja. Kiertotie on järjestetty Norrbyntien kautta. Raskas liikenne ei mahdu Norrbyntien kiertotielle.

kyseessä oli kuorma-autojen nokkakolari. Ajoneuvot vahingoittuivat pahoin. Toisessa ajoneuvossa, säiliöautossa, oli syövyttäviä aineita.

Paikalle hälytettiin neljä palokuntaa eli yli 20 pelastajaa.