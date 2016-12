Pelastuslaitoksen yksiköt löysivät autosta menehtyneenä autoa kuljettaneen keski-ikäisen miehen. Autossa ei ollut kuljettajan lisäksi muita henkilöitä.

Tapahtumapaikkatutkinnassa on selvinnyt, että auton kuljettaja on menettänyt ajoneuvonsa hallinnan Sepäntiellä oikealle kaartuvassa jyrkässä mutkassa. Auto on suistunut kulkusuunnassaan vasemmalle törmäten matalaan sillan kaiteeseen, minkä jälkeen auto on pyörähtänyt tieltä ulos ja päätynyt alla olevaan jokeen katolleen.

Tie tapahtumapaikalla on ollut erittäin jäinen ja tien päällä on ollut hivenen myös suojalunta.

Alkoholilla ei epäillä olevan osuutta ulosajoon.