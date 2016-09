Pohjanmaan poliisilaitoksen komisario Matti Tiaisen mukaan Koskela on nähty viimeksi asuinosoitteessan Seinäjoen keskustan läheisyydessä. Poliisi kertoi jo eilen, että Koskela on nähty viimeksi maanantaina kello 13.40.

Ilmoituksen katoamisesta tekivät huolestuneet omaiset. Myös ystäväpiirillä on ollut huolta Koskelasta.

– Tässä vaiheessa ei ole epäilyä rikoksesta. Sitä ei toki voida poissulkea, Tiainen toteaa.

Koskela on hoikkavartaloinen, 160 cm pitkä. Hänellä on tummat, hieman punertavat pitkät hiukset ja ruskeat silmät. Koskelalla on päällään mahdollisesti siniset pillifarkut tai harmaat collegehousut ja viininpunaiset Conversen tennarit sekä ruskea nahkatakki. Koskelalla on mukanaan musta reppu.

Havainnot Koskelasta voi ilmoittaa Pohjanmaan poliisilaitoksen tilannekeskukseen puhelinnumeroon 0295 440 513.