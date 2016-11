Kauhajoen paloaseman päivystävä palomestari Jukka Hietamäki kertoo palopaikalta, että tilanne on saatu hallintaan, mutta tuli on jäänyt välikattoon kytemään ja palon sammuttaminen on hankalaa.

Hietamäen mukaan osa talon katosta on tuhoutunut. Myös runsaat sammutustyöt aiheuttavat taloon vaurioita.

Palon syttymissyytä ei vielä tiedetä.