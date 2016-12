Korkein oikeus, KKO, on ratkaissut pitkän korvauskiistan kolmen kätilön työkyvyn menettämisestä Keski-Pohjanmaan keskussairaalan eduksi. KKO on kumonnut Vaasan hovioikeuden kiistasta aiemmin antaman tuomion ja vapauttanut sairaalan sille tuomitusta korvausvastuusta.

KKO:n mukaan keskussairaala on pystynyt osoittamaan, että sairaalan synnytysosaston kosteusvauriot ja muut puutteet eivät olleet sen tiedossa ennen kätilöiden sairastumista. Sairaalan muilla osastoilla kosteusongelmia oli tutkittu. Ne eivät ole voineet johtua samoista syistä kuin synnytysosaston ongelmat.

Sairaala oli hankkinut selvityksen synnytysosaston kosteusvaurioista sen jälkeen, kun epäily kätilöiden homealtistumisesta oli herännyt osastolla. Näin ollen sairaala ei KKO:n mukaan ole laiminlyönyt sille työturvallisuuslaissa määrättyjä velvollisuuksia.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalan kolme kätilöä sairastui astmaan viime vuosikymmenen alkupuolella. Sairaudet todettiin työperäiseksi ammattitaudiksi. Kaikki sairastuneet jäivät myöhemmin työkyvyttömyyseläkkeelle.

Kätilöt vaativat myöhemmin sairaalalta yhteensä toiselle miljoonalle nousseita korvauksia työkykynsä menettämisestä. Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus hylkäsi vaatimukset kolme vuotta kestäneen oikeudenkäynnin jälkeen.

Vaasan hovioikeus katsoi tuomiossaan kaksi vuotta sitten sairaalan laiminlyöneen työsuojeluvelvollisuuksiaan. Sairaala oli tiennyt katon vuotaneen. Sairaalan olisi pitänyt selvittää huolellisemmin vuotojen vaikutukset synnytysosaston tiloissa.

Kun sairaala ei ollut näin tehnyt, hovioikeus katsoi sen olevan vastuussa kätilöiden sairastumisesta ja olevan velvollinen korvaamaan kätilöille heidän sairautensa. Korvausmääriin hovioikeus ei ottanut kantaa, vaan palautti asian siltä osin käräjäoikeuden uuteen käsittelyyn.

Korvausasia on ollut Keski-Pohjanmaan käräjäoikeudessa vireillä kahden vuoden ajan. Nyt KKO on pannut vireilläololle pisteen, koska on kumonnut hovioikeuden sairaalalle määräämän velvollisuuden maksaa korvauksia.

Oikeudenkäyntikulunsa sairaala joutuu kuitenkin maksamaan itse. KKO piti kohtuuttomana sitä, että kätilöt velvoitettaisiin asian hävitessään korvaamaan sairaalan kulut.

