Alueella on jäätä noin +- 10 cm mutta havainnon välittömässä läheisyydessä on jätevedenpuhdistamo jonka edustalla jää on ollut perinteisesti arvaamatonta.

Pelastus- ja etsintätehtävään hälytettiin pelastuslaitoksen yksiköitä, poliisipartio ja Vallgrundin merivartioaseman ilmatyynyaluspartio. Yksiköt etsivät koko Isolahden alueella löytämättä mitään hätään viittaavaa. Jäältä löytyi mönkijän ja moottorikelkan jälkiä mutta mitkään jäljet eivät johtaneet sulaan.

Tehtävä päätettiin noin kello 20.45.