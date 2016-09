Tyttö on nähty viimeksi tiistaina 27.9 Oravaisissa. Hän on 163 cm pitkä ja ruskeasilmäinen. Hänellä on tummat hiukset, joissa vaaleat latvat.

Katoamishetkellä hänellä oli päällään tummat vaatteet.

Poliis pyytää havaintoja tytöstä numeroon 050 381 9810 tai sähköpostitse rikostorjunta.rannikko-pohjanmaa@poliisi.fi.