– Söpö

– Autoillani on aina ollut nimet. Vaikea sanoa, mistä ne nimet pulpahtavat.

– Pikkupakettiauto Citroen Berlingo on koppakännäri. Tyttäreni keksi nimen joskus pienenä.

– Skodillac, Skoda

– Blu. Nimi tulee auton sinisestä väristä ja Jurassic World -elokuvan velociraptorista.

– Eino

– Nissan Jukeni sai kavereiltani nimen Sammakko, itse kutsun sitä Jukeboksiksi.

– Japanin Mersu. Toyota Avensis farkku. Nimi on siitä lähtien ollut kun myin Saksan Mersun pois ja ostin nykyisen kulkineen!

– Liisa, rekkarin kirjainten mukaan.

– Entinen autoni oli Pikku Kissa. Nimi juonsi auton keulamerkkiin leijona (Peugeot) ja auton malli oli 106.

– Mitsu, tulee auton merkistä.

– Peggy, tulee auton rekkarista.

– Omistin aikoinaan vuoden 1990 mallin MB 190 E:n Se oli niin tyypillisen saksalainen, että se sai nimen Hans. Seuraava autoni oli 1998 mallin MB 240 E. Totta kai sen nimeksi tuli Klaus.

– Minun uusi (=vanha mutta minulle uusi) autoni sai heti ensi silmäyksellä nimekseen "TYPSY" ja/tai "TYPY"! Rekkarin alku on nimittäin TPY. Pitäähän melko rumalla autolla olla edes söötti nimi! :)

– Oikea nimi on HONDA äännetään HONRA.

– Vanha Rouva. Tyttäreni lainasi sitä työmatkoille, ja kun hän osti itselleen uuden, 16-vuotias Volvo palautui meille ja jäi "eläkkeelle". Siitä nimi Vanha Rouva. Vanha rouva ajelee nyt siis Vanhalla Rouvalla.

– Autojen nimet ovat Sinikka ja Hector. Nimet keksittiin, kun talouteemme hankittiin ns. kakkos-auto, joka oli täysin samanlainen kuin ensimmäinen - vain väri oli eri (ja ei, tämä ei ollut ennakkoon suunniteltua). Toinen autoista oli sininen ja toinen harmaa. Tässä tuli sitten vastaan käytännön ongelma, miten autoista puhua, kun merkit ja mallit olivat täysin samat. Ainoa erottavan tekijän, eli värien pohjalta autoille alettiin sitten keksiä nimiä. No sininen auto nimeytyi luonnollisesti Sinikaksi, mutta harmaan auton nimi tuotti ensin vaikeuksia... Kunnes sitten hoksattiin nimi Heikki Harma(a), eli Hector!

– Kassu

– Nissan Qashqai (menikö edes oikein) on niin epäsuomalaisen hankala nimi, että Kassuhan siitä tuli. Mutta ei nimi autoa pahenna, luotettava kuormajuhta tuo on ollut.

– Albena

– Mun auto on romu. Se ei oikeasti oo romu, mutta ansaitsi nimensä, kun yhden ainoan kerran jätti minut tien päälle.

– Kaakatin. Nimen keksi siskon tyttö parin vuoden ikäisenä.

– Pikku hurmuri

– Ostin oman kauppakassin. Niin pieni ja suloinen autoksi (Hyundai i20).

– Omistan kaksi Volkswagen Passattia toinen on diesel ja toinen bensaversio, kummatkin ovat 1999 mallia ja sanon että ne ovat kaksosia. Nimiä en ole heille keksinyt.

– Cryslerini muistuttaa muodoiltaan Walt Disneyn Mummo-ankan koslaa. Niinpä se on saanut hellittelynimekseen "Mummoankka".

– Vuonna -72 perheeseemme tuli tuliterä Datsun 1200 Finn. Aikaa kului ja jossain vaiheessa rakas Finnimme tuli murrosikään ja siksi ihoon ilmestyi "finnejä". Eli suomeksi ruostepilkkuja alkoi tulla sinne tänne. Siitä isosiskon kaverit saivat idean ruveta kutsumaan Finniämme "leppäkertuksi". Jossain vaiheessa isämme maalautti, naapurin miehen automaalaamossa (kiitos Risto O.), Finnimme jopa uutta parempaan kuntoon. Ruostepilkut olivat poissa joten eihän Finniä voinut enää "leppäkertuksi" kutsua. Sitä en enää muista kuka kavereista sen keksi että "jätetään se "leppä" nimestä pois". Näin sai Finnimme nykyisen ja eittämättä lopullisen nimen "Kerttu". Perheemme todellinen "urhoollinen sotaratsu"!! Ps. Edelleen timmissä kunnossa kunniakkaassa 44 vuoden iässä.

– Yleensä auton nimi on tullut jotenkin käännettyä rekisterikilvestä, mut nykyisessä oli niin vaikea, et siitä tuli ajansaatossa vain Volppa, merkki kun on Volvo.

– Mustikki. Mieheni sen keksi kun auton värikin on musta. Nimi sopii hyvin tähän kulkuneuvoon.

– Kutsun sitä nimellä Oooppeli vaikka on Opel.

– 70-luvulla autoni Datsun Finn 1200 nimi oli "kaunotar".

– Ei ole nimeä. Auto on vaan liikkumisen väline ja kasa peltiä.

– Possumobiili

– Miehen auto on "Seppo" ja minun "Vahinko".

– Mese Mercedes Benzistä.

– Pieni ja nopea. Se on Mikra ja sillä pääsee nopiaa.

– Hulio

– Entinen autoni oli nimeltään Tigru. Nimi tuli Nalle Puh -kirjasta ja sen taustalla oli se, että rekisterin kolme ensimmäistä kirjainta olivat TIG.

– Nykyinen auto on Veijo, edeltäjänsä olivat Asta ja Obelix. Nimet sointuu aina jotenkin auton merkkiin.

– Hyvä poika. Se vain tulee jostakin, ehkä värin perusteella.

– Kaikilla: Aasi, harmaa, Poni, pätkä, Hippo, habitus virtahevon, Paloma Blanca, valkoinen, Espanjan kävijä.

– Omistan Beetlen, jota kutsun nimellä Kupla. Taannoin kävin ostoksilla seinäjokisessa varaosaliikkeessä, jossa kerroin, että tarvitsen Kuplaan tietyn osan. Myyjä tokaisi mulle, että se auto ei oo mikään Kupla. Vastasin, että joka tapauksessa minä kutsun sitä sillä nimellä, minulle se on Kupla.

– On hänellä nimi Kaisa.

– Tipu. Kirkkaan keltaisesta väristä. Opel Corsa -84.

– Matkailuautoni nimi on Myrsky. Kun lähdin auton ostettuani autoliikkeen pihasta soi radiossa AC/DC:n Thunderstruck. Nyt kuljen Myrskyn matkassa minne menenkin.

– Tim ja se on tullut ihan vain rekisterin kirjaimista.

– Punikki, peräisin auton punaisesta väristä ja silmää miellyttävästä ulkonäöstä.

– Elsa Leppäkerttu. Elsa tulee rekkarista ELS ja leppäkerttu konepellistä, josta oli maali lähtenyt niin että se muistutti leppäkertun pilkkuja, punaisella pellillä valkoisia pisteitä. Auto on Mazda 323 isältä pojalle.

– Eki. Nimi tulee rekisterinumeron alkuosasta.

– Kaikilla autoillani on ollut nimi, esim: Chevrolet Camaro oli "Pikkusisko", sillä taloudessa oli isompikin Letukka. Audi A6 oli Rautarouva, nimi juurtui kun auto lähti komiasti käyntiin ilman lämmitystä yli 30 asteen pakkasilla. 607 Peugeot on tietenkin Leijonakuningas.

Kysyimme lukijoilta myös, onko heidän autoillaan sukupuoli. Puolet kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että heidän autonsa on selvästi jompaa kumpaa sukupuolta, puolet taas eivät kokeneet autossaan olevan sukupuolisia piirteitä. Seuraavassa vastaajien ajatuksia sukupuolesta.

– Minun autoni on ehdottomasti naispuolinen. Girl-power!!

– Mies tietenkin.

– No nainenhan se nimenkin mukaan on!

– Se on kylläkin neutri!

– Tyttöhän tuo oli.

– Ei kai muuta kuin nimessä.

– Ehkä tuo nimi sopisi lähinnä koiralle, varsinaista sukupuolta ei ole.

– Molemmat olivat hyvin maskuliinisia autoja, siis miehiä.

– Kyllähän Typy on selvästikin naispuolinen.

– Nimestä päätellen se on nainen.

– On. Sinikka on tyttö ja Hector poika.

– Tottakai nainen. Vaikkei oikuttelekaan, tosin nalkuttaa ellei ole turvavyö kiinni.

– Ei varsinaisesti, mutta siinä on enemmän feminiinisiä piirteitä kuin maskuliinisia.

– Kyllä se poika on!

– Olisko bensapassat tyttö ja diesel poika.

– Naispuolinen, ilmiselvästi!

– Tyttö se on. :)

– Se on vähän epäselvää vaikka nimi onkin Martti.

– Neutraali

– Mies

– Uroksia kumpikin.

– Vanha rouva

– Kyllä se on äijä-auto.

– Tottakai se on nainen.

– Mies

– Jos nimestä voi jotain päätellä, niin on.

– Kaikki muut maleja paitsi senorita.

– Varmaankin nainen, sillä Kupla on naiselliset muodot omaava, vauhdikas diisselli ja luotettava yksilö. Ja onhan siinä alkuperäinen kukka kojelaudan vaasissa.

– Tyttö

– Kaikki tähänastiset (4 kpl) harrasteautoni ovat olleet naisia. Kilpa-autoni (7kpl) ovat kuitenkin miehiä. Ja mikä merkillisintä, käyttöautollani, eikä myöskään työautollani ole sukupuolta laisinkaan. Hassua on myös se että sukupuoli muodostuu vasta kun olet ajanut autolla muutamia päiviä.

– Ei varsinaisesti mutta kuinka naisellisena voi pitää 2.2 -litraista turbodieseliä?

– Kyllä se on minun poika.

– On, se on nainen.

– Nimen mukaan female.

– Kyllä. Noin puolet autoista on ollut naisia ja puolet miehiä. Sukupuoli määräytyy ulkonäon ja persoonan mukaan ;) Toiset autot vain ovat kovin naismaisia.

