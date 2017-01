ABB:n Suomessa kehittämä innovatiivinen maasulkujen suojaus- ja vikaindikointimenetelmä on palkittu Vuoden Verkostoteko 2017 -palkinnolla.

– Tunnustus on kiitos ABB:n sitoutumisesta suomalaisen tulevaisuuden sähköverkon rakentamiseen, ja lämmittää mieltä. Teknologia on usean vuoden tuotekehitystyön tulos ja taustalla on tiivistä yhteistyötä myös asiakkaidemme ja oppilaitosten kanssa, liiketoiminnan kehitysjohtaja Dick Kronman ABB:ltä sanoo.

ABB on testannut palkitun maasulkuvikoja paikantavan teknologian luotettavuutta kattavilla kenttäkokeilla muun muassa Vaasan Sundomin Smart Grid -pilotissa.

Tekniikka mahdollistaa vikojen havaitsemisen jopa niiden alkamisvaiheessa, jolloin ne voidaan eristää ja korjata ennen kuin vika aiheuttaa sähkökatkoksen.

Edistyksellisellä teknologialla viat kyetään löytämään kustannustehokkaasti myös jakelumuuntamotasolla.

Tiedote palkinnosta löytyy kokonaisuudessaan ABB:n sivuilta, minne pääset tästä linkistä.