– Tämä tuntuu niin kuin hämmentävän mykistyttävän upealta. Kävi ihan mahdoton juttu, että voitin tosiaan yleisen Vuoden nuori johtaja -kategorian sekä teknologiateollisuuden Vuoden nuori johtaja -kategorian. Molempien tunnustusten voitto on kerrassaan upeaa, sillä jo finaaliin pääseminen on voitto, Mäkitalo myhäilee.

– Henkilökohtaisestihan tämä on fantastista, mutta samalla tässä palkitaan M-Filesin koko kulttuuri ja tapa toimia, meidän tapamme johtaa. En olisi voinut voittaa ilman meidän upeaa joukkuettamme, Mäkitalo lisää.

Mäkitalolla on selkeä kuva siitä, millainen on hyvä johtaja.

– Johtajuudessa on tosi paljon ulottuvuuksia, mutta tiivistettynä hyvällä johtajalla on selvä ja innostava visio sekä strategia – sellainen, mikä sytyttää työntekijät. Pitää olla hyvä tarina, jossa on kiva olla mukana, ja jokaisella pitää olla haastavat ja mielenkiintoiset työtehtävät, joissa saavat käyttää omia vahvuuksiaan. Arkista tekemistä pitää rytmittää siten, että kaikki näkevät, että vitsi vieköön kun minä teen näitä juttuja, niin me muutamme maailmaa, Mäkitalo kuvailee.

Hänen mielestään johtajan tehtävä on palvelutehtävä.

– Organisaatio ei ole esimiestä varten, vaan esimies on palvelemassa omia työntekijöitään – auttamassa heitä pärjäämään tavoitteidensa täyttämisessä. Johtajan pitää priorisoida oma aikansa, että hän on muita varten ja auttaa sekä palvelee. Ihmiset ovat erilaisia. Hyvä esimies osaa kohdata erilaiset ihmiset eri tavalla ja auttaa kaikkia heille sopivalla tavalla. Toiset tarvitsevat enemmän tukea kuin toiset, Mäkitalo kertoo.

Mäkitalon mukaan ilmapiiri on tärkein asia.

– Mitään ei tapahdu, jos motivaatio ei ole kohdillaan. Esimiestyössä ilmapiiriin panostaminen on kaikki kaikessa. Kun on hyvä ilmapiiri, yritys pärjää. Johtajana ei pidä pyrkiä hyviin tuloksiin niin, että ihmisiä käytetään välineinä, vaan pitää pyrkiä siihen, että ihmiset voivat huippuhyvin. Sillä tavalla yritys pärjää ja tekee voittoa, Mäkitalo toteaa.

Miehen molemmat vanhemmat ovat eteläpohjalaisia. Hän on käynyt koulunsa lukioon asti Seinäjoella.

– Olen käynyt syntymässä Hämeenlinnassa, mutta jos minulta kysytään, niin oon eteläpohojalaanen, Mäkitalo naurahtaa.

Helsingissä juhlatilaisuudessa joukosta valittiin myös kunniamaininnan saaja. Kunnia tuli Etelä-Pohjanmaalle. Kunniamaininnan ansioituneesta ja osaavasta ryhmästä sai Minja Kivinen, joka on Luoman Puutuote Oy:n toimitusjohtaja. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Seinäjoen Ylistarossa.

Tuomaristo perusteli Kivisen kunniamainintaa muun muassa sillä, että hän vie operatiivisen johtamisen kautta yritystä eteenpäin ja omaa luovan sekä maanläheisen johtamistavan.

Kivinen aloitti toimitusjohtajana Luoman Puutuotteessa vuodenvaihteessa. Koulutukseltaan 38-vuotias Kivinen on kauppatieteiden maisteri. Vuoden aikana Kivinen on tuonut täysin uuden ulottuvuuden yrityksen johtamiseen, mikä on näkynyt sekä tulosennusteiden että talon sisäisen työilmapiirin paranemisessa.

– Minja on uuden ajan johtaja, joka uskaltaa luottaa ihmisiin ja saa työntekijät tekemään parhaansa, yhtiön osakas Risto Sivonen toteaa tiedotteessa.

Kiviselle itselleen kunniamaininta tuli täytenä yllätyksenä. Hän ei omien sanojensa mukaan ikinä olisi uskonut, että pärjää muiden nuorten johtajien seurassa.

– Tuntuu totta kai yllättyneeltä ja valtavan onnelliselta. Olen erityisen onnellinen siitä, että yrityksemme omistajat olivat ilmoittaneet minut kisaan. He eivät kertoneet minulle mitään asiasta. Vasta siinä vaiheessa sain tietää, kun olin kymmenen parhaan kärjessä. Tuntuu siis tosi hyvältä, että olen luottamuksen arvoinen, Kivinen kertoo tuntojaan junasta.

Hän oli tänään Helsingissä Finlandia-talossa pidetyssä palkitsemistilaisuudessa.

– Sain plakaatin ja ison kukkapuskan, joita nyt kannan mukanani, Kivinen naurahtaa.

– Tuntuu mukavalta, että on saanut tunnustusta siitä työstä mitä on ehtinyt vuoden aikana tehdä. Jatkoa varten tämä antaa pontta. Ja se jollain lailla antaa uskoa siihen, että kun koko Suomen johtajien taso on tosi kova, niin ei meidän tarvitse täällä Pohjanmaalla hävetä.

Vuoden nuori johtaja -kilpailun arviointikriteereissä painotetaan hyvää, modernia johtamiskykyä, tuloksen tekoa sekä kykyä muovata tulevaisuutta.

