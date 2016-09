– Tein päätöksen, että puhumme pääasiassa kansalaistapahtumasta, sillä jotkut karsastavat sanaa mielenilmaus. Toivomme, että kaikki kokisivat vauvasta vaariin tapahtuman omakseen ja saisimme ihmiset ympäri Pohjanmaata liikkeelle. Tarvitsemme dynaamisen tapahtuman, että saamme näkyvyyttä valtakunnan mediassa. Jos paikalle tulee vähän porukkaa, se ei toimi. Nyt pitäisi oikeasti saada paljon porukkaa liikkeelle. Sen pitää räjähtää sen torin, Berg toteaa.

– Se nähtiin, että viime vuoden mielenilmaus ei toiminut. Jos paikalle tulee vain vähän ihmisiä, niin tämmöiset tapahtumat nähdään silloin usein negatiivisessa valossa, hän lisää.

Tapahtuman aikataulu luo kiirettä. Kasaan yritetään haalia viikon sisällä sekä urheilupiirejä, eläkeläisjärjestöjä että kuuluisia esiintyjiä.

– Nopeasti tätä tehdään. Vasta aikataulu ja paikka ovat varmistuneet. Poliisille on alustavasti ilmoitettu, mutta maanantaina pitää vielä asiaa hoitaa. Puheenvuorojen pitäjät on lyötävä lukkoon, pitää olla lavaa ja äänentoistoa. Yritämme saada myös Krista Siegfridsiä paikalle. Hän on ilmeisesti Lontoossa tällä hetkellä, mutta katsotaan. Se on superyllätys, jos hänet saadaan paikalle. Sportiin, VPS:ään ja Royalsiin olemme olleet myös yhteydessä. Heillä on ollut haluja auttaa samoin kuin Vasamattarilla. Lisäksi koko alueen eläkeläisjärjestöt ovat olleet aktiivisesti minuun yhteydessä. Tässä on ollut sellainen positiivinen yhdessä tekemisen meininki. Ei ole ollut nalkutusta eikä negatiivista ilmapiiriä, Berg kehuu.

JENNI MÄKELÄ