Virroilla on koulukiinteistöissä ongelmia, sillä yläkoulun ja lukion oppilaat ovat evakossa. Lukion oppilaat jäävätkin ammattioppilaitos Treduun pysyvästi.

Virroilla on kerätty yhtenäiskoulun rakentamistarpeesta adresseja. Yksin nettiadressissa on jo tähän mennessä 510 nimeä, ja lisäksi eri liikkeissä on kiertänyt adresseja. Ne kaikki luovutetaan kaupungille maanantaina.

Sisäilmatalo Kärki Oy tutki sisäilmaa kahdestatoista Rantatien koulun eri tilasta. Tutkitut kohteet olivat sekä koulun vanhalta että uudelta puolelta. Selvästi poikkeava mikrobipitoisuus havaittiin terveydenhoitajan tilassa.

TARJA RIIHIMÄKI