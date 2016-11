Virtain kaupungin talousarvioesityksessä on varauduttu mittaviin investointeihin.

Nettona laskien kaupunki varaa investoinneille 10,6 miljoonaa euroa.

Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäen mukaan oleellista on, että tulos on plussalla ja ylijäämää on luvassa.

– Vuosikate kattaa poistot, ja se on perinteinen mittaustapa sille, onko kuntatalous terveellä pohjalla.

– Vaikka lainamäärä kasvaa, olemme ensi vuoden jälkeenkin alle maan keskitason, kun laskentatapana on lainasumma asukasta kohti suhteutettuna.

REIJO HEIKKILÄ