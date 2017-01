Mastossa tehtävien viankorjaustöiden vuoksi palvelut ovat poikki maksimissaan kaksi tuntia. Pyrimme pitämään katkoksen mahdollisimman lyhyenä. Pahoittelemme palveluille aiheutuvaa haittaa.

TV-kanavat, joita katkos koskee:

Kanavanippu A: Yle TV1, Yle TV2, Yle Teema, Yle Fem, AVA, AlfaTV, Pop Up Deittiviihde

Kanavanippu B: MTV3, Liv, Nelonen, Sub, TLC, MTV Max, MTV Juniori

Kanavanippu C: FOX, Hero, Frii, Aito Iskelmä Harju&Pöntinen, C More First, C More Series, MTV Sport 1, Disney Channel, Nelonen Pro 1, Nelonen Pro 2, DIGIVIIHDE.fi

Kanavanippu E: TV5, Kutonen, Jim, Discovery Channel, Eurosport, MTV, Nick Jr., Nelonen Prime, Nelonen Maailma, Nelonen Nappula

Näkyvyys- ja kuuluvuusalueen voi tarkistaa Digitan karttapalvelusta www.digita.fi /karttapalvelu.

Digitan radio- ja tv-verkon huolto- ja vikatiedot löytyvät osoitteesta www.digita.fi /verkontila.