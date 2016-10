Vuoden 2016 alusta lähtien luovutus- eli myyntitappio on muuttunut vähennyskelpoiseksi muusta pääomatulosta, kun se aikaisemmin on ollut vähennyskelpoinen ainoastaan luovutusvoitoista.

Lakimies Juha-Pekka Huovinen, koskeeko tämä myös vanhoja luovutustappioita vuosilta 2011 - 2015, joita ei ole aiemmin pystynyt vähentämään luovutusvoitoista?

– Ei koske. Uudistus koskee vasta vuonna 2016 tai sen jälkeen syntyviä luovutustappioita, Huovinen vastaa.

– Vuosina 2011 - 2015 syntyneet luovutustappiot, jotka verottaja on vahvistanut, voi edelleenkin vähentää vain luovutusvoitoista, jotka ovat syntyneet luovutustappion syntyvuonna tai viitenä seuraavana vuotena, hän jatkaa.

Veronmaksajain keskusliitto on kansalaisten ja yhteisöjen riippumaton järjestö, jolla on 233 000 jäsentä. Järjestön tavoitteena on kohtuullinen ja oikeudenmukainen verotus, ja se neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä asioissa.

Veronmaksajilla on 34 paikallisyhdistystä ympäri Suomea, ja ne järjestävät alueellaan veroiltoja.