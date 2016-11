Kaksi oikeustieteen professoria pitää Suomen hallituksen lakiesitystä sairaalapäivystyksen muuttamisesta lainvastaisena. Heidän mukaansa esityksessä on virhe.

Vasabladetin ja Österbottens Tidningin mukaan virheessä on kyse siitä, miten ruotsin kieli otetaan huomioon, kun hallitus tekee uuden hoitokartan ja nostaa siinä Seinäjoen keskussairaalaan Vaasan keskussairaalan edelle.

Lakiesityksessä viitataan aiempaan perustuslakivaliokunnan antamaan lausuntoon, jossa olleille asian perusteille ei ole mitään perustuslaillista tukea.

Lakiesityksen ja sen perusteiden takana ovat virkamiehet, mutta hallitus on hyväksynyt tekstin. Kahden perustuslakiasiantuntijan mukaan virhe on merkittävä ja hallitus on siitä vastuussa.

Lakivalmistelijan mukaan hän ei ole velvollinen valitsemaan ratkaisua, josta aiheutuisi vähiten ongelmia kielelliselle vähemmistölle.

– En ole koskaan aiemmin nähnyt vastaavaa virhettä. Se on aika silmiinpistävä ja pidän sitä melko vakavana virheenä, sanoo hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää Helsingin yliopistosta lehdille.

Mäenpää arvioi, että kyseessä ei ole virhe, vaan tarkoituksellinen teko.

Julkisoikeuden professori Markku Suksi Åbo Akademista uskoo, että virhe voi johtaa hallituskriisiin.

– Nyt voisi olla paikka antaa laaja lääkäripäivystys Vaasalle.