Konferenssiin on ilmoittautunut mukaan yli 60 osanottajaa eri Pohjoismaista. Luennot pidetään Åbo Academin tiloissa, ja mukana on luennoitsijoita Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Konferenssikieli on ruotsi.

Konferenssiin on kutsuttu mukaan opettajia, oppilashuollon henkilökuntaa, vanhempia ja muita asiasta kiinnostuneita.

Konferenssiin liittyen Vaasassa järjestetään 21.–23.9. myös tieteisleiri Pohjoismaista tulleille 20 nuorelle. 15–17-vuotiaat osallistujat muun muassa rakentavat leirillä oman luotaimen, joka lähetetään stratosfääriin eli yläilmakehään.

Tapahtuman järjestää Vaasan kaupunki yhdessä Nordisk talentnettverk –yhteisön kanssa.