Vaasalainen VEO on tehnyt sopimuksen norjalaisen Eidsiva Vannkraft AS:n kanssa Nedre Ottan vesivoimalaitoksen automaatio- ja ohjausjärjestelmien toimittamisesta.

Nedre Otta sijaitsee Etelä-Norjassa Vågån ja Selin kunnissa ja on tämän hetken suurimpia Pohjoismaissa käynnissä olevia vesivoimaprojekteja.

Voimalaitoksen tuotanto tulee vastaamaan noin 15 000 kotitalouden sähköntarvetta ja investoinnin arvo on noin 130 miljoonaa euroa.

Eidsiva Vannkraft on yksi Norjan suurimmista vesivoiman tuottajista, ja yhtiöllä on 20 omaa ja 25 yhteisomisteista vesivoimalaitosta. Lisäksi yhtiöllä on suunnitelmissa rakentaa lisää voimantuotantoa tulevina vuosina.

VEOn toimitus sisältää sähköistyksen, ohjaus- ja suojausjärjestelmät sekä automaation. Kaikki toimitetaan valmiiksi asennettuna, testattuna ja käyttöönotettuna.

– Näin suuria vesivoimaprojekteja pääsemme harvoin toteuttamaan. Odotamme innolla projektin käynnistymistä, erityisesti koska se sisältää täysin uuden vesivoimalaitoksen rakentamisen. Suurimmassa osassa käynnissä olevista projekteistamme modernisoidaan jo olemassa olevia voimalaitoksia, kertoo Viktor Forss, VEOn Norjan toimitusjohtaja.

Forssin mukaan projekti työllistää VEOlla kymmeniä miestyövuosia aina vuoteen 2020 asti. VEO on vesivoimalaitosten modernisoinnin markkinajohtaja Suomessa, ja yhtiöllä on vahva jalansija myös Norjan markkinoilla.

– Aiemmat kokemuksemme VEOn toimittamista projekteista ovat erittäin hyviä. Odotamme hyvää yhteistyötä VEOn kanssa myös tässä meille erittäin tärkeässä projektissa, sanoo Eidsiva Vannkraftin projektinjohtaja Pål Røssum.

Kaikista Norjan vesivoimaprojekteista juuri Nedre Otta on tärkein hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi tähtäävien 2020-tavoitteiden saavuttamiseksi. Hanke valmistuu vuonna 2020.

VEO tarjoaa automaatio- ja sähköistysratkaisuja energian tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön. Yhtiön 74 miljoonan euron liikevaihdosta yli puolet tulee uusiutuvan energian ratkaisuista. VEOn päätoimipiste sijaitsee Vaasassa, ja yhtiöllä on toimintaa myös Ruotsissa ja Norjassa.