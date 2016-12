– Tämä on merkittävä juttu meille. Arvostan palkintoa suuresti, koiran isäntä, tullitarkastaja Johan Hagström sanoo.

Suomen Kennelliitto palkitsi ensimmäistä kertaa Vuoden virkakoirat lauantaina Koiramessuilla Helsingin Messukeskuksessa. Lexi oli yksi palkituista ja se kävi yhdessä isäntänsä kanssa pokkaamassa palkinnon.

– Lavalle meno alkaa jo vähän jännittää, Hagström kommentoi lauantaina ennen juhlallisuuksien alkamista.

Tulli tiedotti tämän vuoden tammikuussa todennäköisesti Suomen historian suurimmasta amfetamiini- ja kokaiinierän salakuljetusyrityksestä Vaasan satamassa. Huumausaineita kuljettanut rekka-auto saapui Etelä-Euroopasta Ruotsin kautta Suomeen.

Tullikoira Lexi ja hänen ohjaajansa Johan Hagströmin olivat ratkaisevassa osassa huumausaineiden salakuljetusyrityksen paljastumisessa.

Tullikoira Lexi reagoi maahan tulleeseen rekka-autoon. Kun rekka-auton kuljettajaa pyydettiin avaamaan tavaratilan ovet, osoittautui tavaratila tyhjäksi. Tyhjästä tavaratilasta huolimatta Lexi merkkasi tavaratilaa myös sisäpuolelta, jolloin päätös rakenteiden tarkistamisesta syntyi.

‒ Lexin ilmaisu rekka-autosta oli todella varmaa, ja sen perusteella lähdimme tarkastamaan sitä. Yllätyksellisesti rekka-auton tavaratila oli tyhjä, mutta Lexin selkeä ilmaisu myös tavaratilan sisällä vahvisti epäilystäni rakenteisiin tehdystä kätköstä, Hagström kertoo.

Hagströmin mukaan perävaunun lattialevyjen alla olevasta kätkötilasta löytyi useita paketteja, joista paljastui yli 100 kiloa huumausaineita.

– Fiilis oli kyllä aluksi epäuskoinen, eikä siinä voinut muuta kiitellä Lexiä uskomattomasta suorituksesta,

Lexin paljastamasta huumausaine-erästä olisi saatu satojatuhansia käyttöannoksia ja sen arvioitu katukauppa-arvo olisi ollut yli 14 miljoonaa euroa.

Lexi on nimetty epävirallisesti Tullin Pohjanmaan liikkuvassa ryhmässä sankarikoiraksi.

Lexi on koulutettu huumausaineiden etsintään ja se suoritti peruskoulutuksen hyväksytysti vuonna 2013.

– Kotoisin se on Kemiönsaarelta ja Lexin Silja-sisko on tehnyt merkittäviä löytöjä Helsingin tullissa. Lexi on nyt 4,5-vuotias. Yli 3 vuotta on vielä työputkea jäljellä. Ehkä enemmänkin, jos se pysyy terveenä.

Lexi on tyypillinen, energinen labradorinnoutaja uros, joka on aina valmis työskentelemään ohjaajansa kanssa. Vaasan löydön lisäksi Lexi on paljastanut useita huumausaineiden salakuljetusyrityksiä.

– Lexi on osaava koira. Se tekee työnsä niin kuin pitää, Hagström sanoo.

Lexi, kuten muutkin tullikoirat, asuvat ohjaajansa luona. Vapaa-ajallakin Lexi on kova käyttämään nenäänsä ja käykin nuuskimassa mielellään eri paikkoja. Lexi tykkää myös olla autossa ja katsella ikkunasta vaihtelevia maisemia.

– Rauhallinen ja seurallinen koira se on. Ei yhtään rähise muille koirille, eikä kissoille. Linnutkin ovat sen kavereita, Hagström toteaa.

Tullissa työskentelee yhteensä 45 tullikoiraa. Tullikoiran voi nähdä työssään esimerkiksi kaikilla Suomen raja-asemilla, satamissa ja lentokentillä.

Suurin osa tullikoirista on koulutettu huumausaineiden etsintään. Huumekoiran tärkein tehtävä on estää ja paljastaa huumausainerikoksia matkustaja- ja tavaraliikennevirroista maahantuonnin, viennin sekä kauttakuljetusten yhteydessä.

Osa huumekoirista on saanut lisäksi koulutuksen savukkeiden tai käteisen rahan etsintään. Tullissa työskentelee myös aseiden ja räjähdeaineiden etsintään koulutettuja koiria.

Valtaosa tullikoirista on rodultaan labradorinnoutajia. Labradorinnoutajien lisäksi tullikoirana voi nähdä esimerkiksi kultaisennoutajan, novascotiannoutajan, sileäkarvaisennoutajan tai vaikkapa cockerspanielin.

Tulli on kouluttanut ja käyttänyt tullikoiria vuodesta 1969 alkaen huumausaineiden etsintään. 2000-luvun alussa Tullissa aloittivat ensimmäiset savukekoirat. Tullikoiratoimintaa laajennettiin vuonna 2013 käteisen rahan ja vuonna 2016 aseiden ja räjähteiden etsintään.

Kennelliitto palkitsi lauantaina myös seuraavat virkakoirat:

Vuoden poliisikoira on belgianpaimenkoira Börje Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta. Se sai vakavia vammoja puukotuksesta elokuussa, kun se jäljitti henkirikoksesta epäillyn Myrskylässä. Nyt Börje on toipunut vammoistaan.

Vuoden sotakoira on parsonrussellinterrieri Indy Kainuun prikaatista ja vuoden vankilakoira on labradorinnoutaja Swat Sukevan vankilasta Sonkajärveltä.

Vuoden rajakoira on labradorinnoutaja Ceppo Porin merivartiostosta.