Tasoristeysten poistaminen on edellytys sille, että junien nopeus voidaan nostaa 200 kilometriin tunnissa. Tasoristeyksiä ei sallita, jos radan nopeus ylittää 140 km/h. Hankkeen yhteydessä tieliikenteelle on rakennettu turvallisemmat reitit ali- ja ylikuluilla sekä erilaisilla tiejärjestelyillä.

Vielä 1960-luvun lopussa tasoristeyksiä oli 8 000 ja onnettomuuksia vuosittain 250. Liikenneviraston mukaan näissä onnettomuuksissa menehtyi vuosittain noin 50 ihmistä.

– Nyt kun Seinäjoki-Oulu -hanke valmistuu, niin ydinverkolla on tasoristeyksiä jäljellä vain välillä Oulu-Tornio, kertoo tasoristeysturvallisuudesta vastaava Jarmo Koistinen Liikennevirastosta.

Tasoristeyksiä valtion rataverkon pää- ja sivuradoilla on 2800, näistä turvalaitoksilla varustettuja on 680. Onnettomuuksia tapahtuu vuosittain kolmisenkymmentä. Onnettomuusmäärissä on viimeisten vuosikymmenten aikana ollut hyvää kehitystä alaspäin, mutta nyt tilanne on jo pidemmän aikaa pysynyt muuttumattomana.

– Varsinaisesta sankaritarinasta ei ole kyse. Tasoristeysten poisto on edennyt hitaasti isompien hankkeiden kautta, siksipä Seinäjoki-Oulu-välin tasoristeysturvallisuuden paranemisesta on syytä olla iloinen, toteaa Koistinen.

Myös yhteistyö eri viranomaisten kesken on tiivistymässä, jotta tasoristeystyöhön saadaan lisäpontta.

– Yhteiset tavoitteet ja tiivis yhteistyö esimerkiksi ely-keskuksen ja Tieyhdistyksen kanssa on tärkeää, jotta turvallisuutta saadaan parannettua, mutta myös toimivat tieyhteydet säilyvät.

Kesän lopulla voimaan tullut uusi ratalaki toi ely-keskuksille uusia tehtäviä. Esimerkiksi tasoristeyksiä koskeva ratasuunnitelman laadinta on nyt keskusten vastuulla.

Ongelmallisimmat osuudet ovat hiljaisempia ja epäsäännöllisen liikenteen osuuksia.

– Tutuin tasoristeys on tyypillisesti se vaarallisin. Kun junan vauhti on 140 km/h, tilanne muuttuu tasoristeyksessä muutamassa sekunnissa. Huomio ei saa herpaantua rataa ylitettäessä hetkeksikään.