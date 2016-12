Seinäjoen kaupungista on julkaistu 17 vuoden tauon jälkeen valokuvateos. Se koostuu pääosin Jukka Kuusiston ja Jussi Asun kuvista sekä Eija Kuusiston teksteistä. Kirjan erikoisuus on dvd, joka esittelee helikopterikameran avulla kaupunginosia lintuperspektiivistä. Lyhytelokuvien musiikin on säveltänyt Jussi Asu