Seinäjoen paikoituskellariin on tulossa 192 autopaikkaa. KUVA: JAAKKO ELENIUS

Seinäjoen Keskustorin alle tulevan parkkiluolan rakentaminen alkaa marraskuun alussa ja pistää keskustan rakennustyömaaksi yli vuoden ajaksi. P-Vekselin työnimellä kulkeva pysäköintilaitoksen on tarkoitus olla valmiina ensi vuoden lopussa. Kaupunki pyrkii aloittamaan myös itse torin rakennustyöt jo ensi vuoden puolella.

Jalankulku Keskustorin kiinteistöihin onnistuu koko rakentamisen ajan, mutta katuja suljetaan ajoneuvoliikenteeltä vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa marraskuusta maaliskuulle Kalevankatu laitetaan poikki ja autoilu ohjataan Maamiehenkadulle. Toisessa vaiheessa maaliskuulta kesäkuulle Kalevankatu avataan ja Keskuskatu suljetaan ajoneuvoliikenteeltä torin kohdalta.

Viimeisessä vaiheessa kesäkuulta vuoden loppuun Keskuskatu ja Kalevankatu toimivat normaalisti, mutta Koulukatu suljetaan Puskankadun ja Keskuskadun väliltä. Liikennejärjestelyistä ja rakentamisesta on tietoa www.meidanseinajoki.fi nettisivuilla.

Keskustorin pysäköintilaitokseen tulee noin 200 autopaikkaa. Rakentamisen seurauksena Keskustorilta ja Koulukadulta poistuu vajaat 100 pysäköintipaikkaa. Sisäänkäynti luolaan tulee Koulukadulta Ilkan lehtitalon kohdalta.

Seiparkin toimitusjohtaja Mika Mäntykoski kertoo, että sisään- ja ulosajo tulee joko 3- tai 4-kaistaiseksi riippuen Koulukatu 7:ssa sijaitsevan kiinteistön kohtalosta. Jos rakennus saadaan lunastettua ja purettua, sisäänkäynti voidaan rakentaa isompana 4-kaistaisena.

– Neuvotteluja käydään kiinteistön omistajien kanssa hyvässä hengessä ja näkemykset alkavat olla yhteisiä. Uskon, että ratkaisuun päästään tänä vuonna, Mäntykoski muotoilee.

Sen sijaan torilla sijaitsevalla ns. Pollarin talolla ei ole vaikutusta pysäköintiluolan rakentamiseen, mutta sen kohtalo nousee esille itse torin rakentamisessa.

Pysäköintilaitoksen budjetti on 11,8 miljoonaa euroa, josta kaupungin pääomasijoitus on 2,2 miljoonaa euroa. Suuri osa budjetista katetaan kiinteistönomistajien velvoitepaikkamaksuilla eli kiinteistöt maksavat Seiparkille velvoitteestaan rakentaa parkkipaikat. Lainatarve on noin 8 miljoonaa euroa.

Keskustorin ympärillä on menossa useita rakennushankkeita. Rakennusliike Lujatalo ja SSR Pohjanmaa rakentavat kaksi 9-kerroksista liike- ja asuinkiinteistöä torin laitaan. 9-kerroksisen Oma Säästöpankin Talon rakentaminen alkaa purkutöillä lokakuussa.

TIINA RANTAKOSKI