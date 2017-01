Seinäjoen Keskustori on pääosin valmis vuoden 2018 loppupuolella. Seinäjoen kaupungin mukaan torin suunnitelmat tarkentuvat kevään 2017 aikana.

Torin kansirakenteita tehdään sitä mukaa, kun parkkihallin rakentaminen etenee. Torin kivetyksen rakentaminen tehdään kesällä 2018. Viimeistelyjä ja varusteluita tehdään vielä 2019 puolella.

– Keskustorista rakentuu kokonaisuus, joka tukee alueen ympärivuotista käyttöä ja vahvistaa Seinäjoen tapahtumakaupunki-imagoa, kaupungin tiedotteessa todetaan.

Keskustori rakennetaan niin, että tori soveltuu tapahtumien järjestämiseen. Torille rakennetaan ympäri vuoden auki oleva kahvila-monitoimitilapaviljonki, jonka yhteyteen integroidaan esiintymislava.

Alueen käytettävyyttä edistävät myös oleskelu- ja leikkipuistoalue, erilaiset istuinpenkit, pyöräparkit ja torin sulanapitojärjestelmä.

Toritoiminnot Kauppatorilta siirtyvät uudistuvalle Keskustorille. Myyntialueet suunnitellaan esteettömiksi ja varustellaan teknisesti niin, että alueet ovat muunneltavia ja monikäyttöisiä.

- Torikansi rahoitetaan vuosien 2017 ja 2018 budjeteista. Lopulliset kustannukset selviävät, kun suunnitelmia jatketaan pidemmälle, teknisen toimen vt. toimialajohtaja Kari Havunen toteaa.

Torin suunnittelussa korostuu visuaalisuus. Taidetta rahoitetaan niin sanotulla prosenttiperiaatteella, eli 1 prosentti rakennushankkeen kustannusarviosta ohjataan taidehankintoihin. Visuaalisessa suunnittelussa yhdistetään ääntä ja valoa sekä vesielementti ja erilaisia viherrakentamiskokonaisuuksia.

Keskustorin suunnittelu on toteutettu käyttäjälähtöisesti.

- Työpajoihin ja kyselytutkimuksiin on osallistunut yli tuhat vastaajaa. Suunnitteluun on tuotu mahdollisimman laaja kattaus alueen käyttäjien toiveita, toteaa asiantuntija Kirsi Mattila Into Seinäjoki Oy:stä.

Kehitystyötä toteuttavat yhteistyössä Seinäjoen kaupunki ja Into Seinäjoki Oy.