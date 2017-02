Lapualla jo 36 vuotta liikuntaa opettanut kauhavalainen Tarja Pernaa on valittu Vuoden 2017 liikunnanopettajaksi.

Lapuan lukion ja yläkoulun liikunnan ja terveystiedon opettaja Pernaa palkittiin tänään perjantaina Kouvolassa Liikunnan ja terveystiedon opettajien vuosittaisessa koulutustapahtumassa.

Valintaperusteissa mainittiin Pernaan tehneen pitkän uran liikunnanopettajana. Hän on innostunut työstään ja pysynyt ajan hermolla koko uransa. Jatkuva monipuolinen kouluttautuminen ja liikunnanopettajapäivät ovat kuuluneet olennaisena osana hänen työvuosiinsa.

Pernaa on ollut edelläkävijä tietoteknisten sovellusten käytössä. Hänen ohjaamansa tytöt ovat ilahduttaneet vuosittain sekä oppilaita että vanhempia koulun juhlissa.

Pernaa tiedetään kohtelevan kaikkia oppilaitaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti heidän taidoistaan ja taustastaan riippumatta. Opettajana hän ei päästä itseään eikä oppilaitaan helpolla, vaan vaatii kaikilta parasta suoriutumista ja periksi antamattomuutta.

Kollegana hän on ystävällinen, huolehtivainen ja aina valmis auttamaan.

Tarja Pernaa on lajien suhteen kaikkiruokainen liikunnanopettaja. Hän opettaa mieluiten ryhmäliikuntaa musiikin tahdissa.

– Tanssi on mieluisin opetettava laji. Oppilaille mieluisin laji on nykyään salibandy ja haastavin hiihto, kun siinä välineet on itse tuotava koululle ja sukset tahtovat lipsua, hän kertoo.

Lapuan koulujen ja varsinkin yläkoulun liikuntaoloja Pernaa kiittelee.

– Olemme täällä onnellisessa asemassa. Liikuntapaikat ovat pääosin kunnossa. Täällä on muun muassa jäähalli, uimahalli ja monia saleja. Patruuna-Areenassa on jalkapallokenttä ja laskettelurinne on lähellä.

Pernaa on tyytyväinen, kun uusi opetussuunnitelma tuo mukanaan yhden lisätunnin liikuntaa viikossa seiskaluokkalaisille ensi syksystä lähtien. Muilla yläkoululaisilla tuntimäärä säilyy kahdessa.

– Ei se vielä ole kuitenkaan riittävä. Parantaahan se tilannetta, jos lisätunti käytetään oppilaiden fyysisen suorituskyvyn parantamiseen.

Hän harmittelee, kun kurssimuotoisessa lukiossa pakollisia liikuntatunteja on nykyään vain kahtena ensimmäisenä vuonna.

– Abi-vuonna ei ole lainkaan liikuntaa, ellei oppilas ota sitä valinnaiseksi aineeksi. Olisi parempi, jos liikuntaa olisi ympäri vuoden tasaisesti koko lukioajan. Liikunta keventäisi ja toisi virkistystä oppilaiden kouluviikkoa.

HANNU LUSA