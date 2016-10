Suomen liityttyä Euroopan unionin jäseneksi eduskunta valitsi Euroopan parlamenttiin kuusitoista jäsentä. He edustivat Suomea siihen asti, kunnes 20.10.1996 suoritetuissa vaaleissa valittiin kuusitoista virallista edustajaa Brysselissä ja Strasbourgissa toimivaan parlamenttiin. Jokaisella puolueella oli mahdollisuus asettaa kuusitoista ehdokasta.

Kahdenkymmenen vuoden takaisissa vaaleissa eniten ääniä sai keskustan Paavo Väyrynen. Väyrynen sai kaikkiaan 157 668 ääntä. Toiseksi eniten ääniä sai Esko Seppänen (vas.), 152 216 ääntä.

Heidän lisäkseen parlamenttiin äänestettiin Kirsi Piha (kok.), Pertti Paasio (sd.), Sirkka-Liisa Anttila (kesk.), Mirja Ryynänen (kesk.), Heidi Hautala (vihr.) , Jörn Donner (sd.), Marjo Matikainen-Kallström (kok.), Riitta Myller (sd.), Kyösti Virrankoski (kesk.), Reino Paasilinna (sd.), Raimo liaskivi (kok.), Astrid Thors (r.), Jyrki Otila (kok.) ja Outi Ojala (vas.).

Vuonna 1996 europarlamenttivaalit yhdistettiin kunnallisvaaleihin. Tuolloin ajateltiin europarlamenttivaalien äänestysprosentin nousevan kunnallisvaalien imussa. Äänestysprosentti jäi 57,6 prosenttiin.

Vuonna 1996 kunnallisvaaleissa oli ehdolla myös muun muassa nykyinen europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri (sd.).

– Ne olivat myös minun ensimmäiset vaalini. Vietän siis jonkin sortin demokratian 20-vuotistaiteilijajuhlaa, Kumpula-Natri sanoo.

Kumpula-Natri on toiminut Vaasan valtuustossa kohta 20 vuotta. Eduskuntavuosien jälkeen meppinä hän on toiminut 2,5 vuotta.

– Olin 20 vuotta sitten ja olen edelleen sitä mieltä, että kansainvälisiin kysymyksiin on haettava vastausta yhdessä, ei jokainen erikseen pähkäillen. EU määrää Euroopan tulevaisuuden ja Suomen on parasta olla mukana päättävissä pöydissä. EU on tuonut muassaan historiallisesti ennennäkemättömän rauhan ja vaurauden ajanjakson. Vauraus kyykähti hetkeksi eurokriisin myötä, mutta kasvu on onneksi alkanut jo melkein kaikkialla Euroopassa, Kumpula-Natri sanoo.

Seuraavat europarlamenttivaalit ovat kaikissa EU:n jäsenvaltiossa vuonna 2019.

Lähde: Tilastokeskus