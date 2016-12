Tänä iltana on jälleen aika valaa uuden vuoden tinat.

Valoimme jo toimituksessa omamme, ja nyt teemme siitä johtopäätöksiä. Vuosi 2017 näyttää tinatieteilijän silmin tältä:

1) Pitkulainen muoto voi viitata esimerkiksi merenneitoon, mikä povaa epäonnea, mutta myös matkaa tai arpaonnea pelurille.

2) Tinan muoto voi esittää myös kalaa, mikä tuo hyviä uutisia ulkomailta, mutta varoittaa samalla valheellisista ihmisistä ja tylsistymisestä.

3) Toisaalta, tinan pitkä pyrstö ja venähtänyt muoto ennustavat hyvää terveyttä tai pitkää ikää.

Lopputulos: Hyvää ja huonoa tasaisesti pitkin vuotta. Ei mikään loistotina, mutta näillä mennään.

Varmuuden vuoksi todettakoon, ettei tällä pseudotieteellisellä tutkimuksella ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Tinasta ei voi tulkita tulevaisuutta, sen valaminen on ainoastaan hauskaa ajanvietettä.

Tinojen valamisella on tuhansia vuosia pitkät perinteet. Sulatetusta tinasta tai lyijystä ennustettiin jo antiikin Rooman aikaan.

Suomeen ennustusperinne rantautui aikanaan Ruotsista ja Keski-Euroopasta ja se oli ensin säätyläisten harrastus. Koko kansan hupia siitä tuli 1800-luvun aikana.

Tinojen valaminen on edelleen yksi suosituimpia uudenvuoden aaton perinteitä, vaikkakin ennustamisesta on tullut lähinnä leikkimielistä ajanvietettä.

Tinaa voidaan tulkita joko sellaisenaan tai sen varjokuvan perusteella. Varjokuvia voi heittää seinälle esimerkiksi kynttilän avulla.

Nykyään uudenvuoden tinoissa on tinaa vain nimeksi, suurin osa siitä on lyijyä, mikä on ihmiselle myrkyllinen raskasmetalli.

Tinakengät ovat ongelmajätettä ja ne on kierrätettävä oikeaoppisesti. Vanhoja tinoja voi myös käyttää uudelleen vuoden päästä.

Tinan muodoille on lukemattomia eri tulkintoja. Alta voit etsiä oman tinasi muodon ja siihen liittyvän uskomuksen.

Aasi: Perintö

Ankka: Raha

Ankkuri: Onni, rakkaus, raha. Vakaata vuotta, uskollisuutta.

Apila, apilanlehti: Onni. Kolmilehtinen apila voi enteillä perhe/vauvauutisia. Neliapila taas on onnekas enne.

Apina: Salainen vihollinen, epäsopu.

Ase: Huono enne. Varoittaa vaarasta.

Aurinko: Positiivinen merkki. Yhdistetty myös maskuliinisuuteen ja vaurauteen. Katso myös "Kuunsirppi" ja "Symboli".

Auto: Matkaa tai rahanmenoa. Raha. Ystävän vierailu

Avaimenreikä: Jos valusi varjossa näkyy selvästi avaimenreikämäinen kuvio, enteilee se salaisuuksia. Toisaalta se myös neuvoo valun saajaa, että pitäisi olla vähemmän utelias muiden tekemisistä.

Avain: Raha, naimiset. Joku uskoo sinulle salaisuuden. Miehille ja naineille pareille vaurausenne. Naimattomille naisille tämä voi olla myös hääenne.

Eläin: Eläin voi kuvastaa sielueläintäsi tai toteemia. Isot eläimet (lehmä, karhu, valas..) kuvaavat yleensä saavutuksia, pienet (rotta, kani, siili..) pikkuharmeja. Piikikkäät tai sarvekkaat eläimet voivat olla tulkitsijasta riippuen suojelevia tai uhkaavia. Eksoottiset eläimet (norsu, kirahvi..) voivat kuvastaa seikkailunhalua ja uteliaisuutta nähdä maailmaa. Kotoisat, tutut eläimet (jänis, susi, poro), ovat turvallisempia, kotia ja perhettä tukevia symboleita. Aiheesta katso myös "Hevonen", "Koira", "Kissa", "Käärme", "Susi" ja "Sarvet".

Enkeli: Enkeli: Onni, rakkaus. Etenkin kristityille suotuisa enne. Voi myös kertoa, että joudut puolustamaan, tai muuten auttamaan ystävääsi. Katso myös "Lintu".

Giljotiini: Kehottaa asennemuutokseen. Kohtele ihmisiä asiallisesti, tai joku voi käytökseesi tuskastuneena laverrella salasi julki.

Hai: Uhkaa odottamattomalta taholta. Kehottaa myös kärsivällisyyteen, se palkitaan.

Hammas: Eläimen hammas enteilee harmeja. Ihmisen hammas kehottaa oppimaan päästämään ajoissa irti vanhasta.

Hattu, päähine: Huolet hellittävät. Menestystä ja suojaa.

Hautakivi: Litteä, sileä, ja selkeästi hautakivimäinen valu povaa huonoa, ja voi olla kuoleman enne saajalleen.

Hedelmä: Uutta alkua, vaurautta, myös pelivoittoja.

Hevonen: Aitoja tunteita ja ikuista ystävyyttä. Enteilee myös rakkausseikkailua ja pientä kapinointia. Matka. Katso myös "Eläin".

Hevosenkenkä: Kertoo erityisen onnekkaasta vuodesta. Tai erityisen huonosti sulatetusta tinasta.

Hiiri: Köyhyys.

Hiput: Raha.

Hirviö: Kuvastaa usein turhia pelkoja. Lupaa myös yllätyksiä.

Hyönteiset: Pikkumaisuus ei ole hyvästä. Muistuttaa myös ettei vaalituin asia aina ole tärkein. Katso myös "Perhonen", "Muurahainen" ja "Torakka".

Hämähäkki: Aina hyvä enne. Povaa perheuutisia, menestystä, rakkautta tai vaurautta. Jos Hämähäkki roikkuu langastaan, enteilee se erityisen hyvää onnea.

Härkä: Vihamiehen herja.

Höyhen: Varoittaa elämästä haavemaailmassa, koska se voi johtaa arvomaailman vääristymiseen, jolloin alat vaalimaan turhia asioita. Keskity siihen, mikä elämässäsi on todella tärkeää, tai menetät sen.

Ihmishahmo: Yleensä työhön ja suhteisiin liittyviä muutoksia.

Jalka: Enteilee kiireistä vuotta. Myös onnettomuutta matkalla.

Joutsen: Yleensä kuoleman enne, mutta ei välttämättä valukuvion saajalle. Katso myös "Lintu".

Jänis: Menestys kaupungissa.

Kahva: Kehottaa tarttumaan tilaisuuteen ennen kuin on liian myöhäistä.

Kakku: Varoittaa turhasta herkuttelusta. Voi toisaalta olla myös lapsienne.

Kala: Hyvät uutiset ulkomailta. Varoittaa valheellisista ihmisistä ja tylsistymisestä.

Kallo. luuranko, vainaja: Eläimen kallo povaa päämäärän selkeytymistä. Ihmisen kallo povaa huonoa onnea.

Karhu: Matkustus.

Kasvi: Miellyttäviä yllätyksiä, kehottaa myös rentoutumaan. Katso myös "Kukka" ja "Lehti".

Kasvot, pää: Selkeät ihmiskasvot ovat yleensä hyvä enne, ja voivat povata uutisia tai uusia tuttavuuksia. Vääristyneet, kummitusmaiset kasvot voivat povata kuolemaa lähipiirissä. Sarvekkaat, paholaismaiset kasvot varoittavat sortumasta houkutuksiin, tai kieroilusta selkäsi takana.

Kattila: Kuolema.

Kauris, Hirvi: Riidat, epäonni kaupankäynnissä.

Keihäs: Pidä puolesi, joku yrittää uhata sinua tai perhettäsi. Keihäs on myös suojeleva ase uhkaa vastaan.

Kenkä, saapas: Matkustelua ja uusia tuttavuuksia. Vasemman jalan kenkä povaa yleensä huonoa ja oikean jalan kenkä hyvää.

Ketju, ehjä: Naimiset. Rikkoutunut ketju: Vastoinkäymiset.

Kettu: Petollinen ystävä.

Kirje: Merkittävä uutinen.

Kirves: Vaikeuksien voittaminen.

Kissa: Petos. Joku uskoo sinulle salaisuuden. Ole luottamuksen arvoinen.

Kiulu: Vaurasta vuotta, selkeä korvo voi olla kenties myös lapsienne.

Koira: Uskollinen ystävä, tai hännystelijä; varo oman edun tavoittelijoita.

Komeetta: Epäonni.

Kori: Perheenlisäys.

Kotka: Onnekas asuinpaikan muutos.

Kruunu: Wanha hääenne naimattomalle. Symboloi myös yltäkylläisyyttä ja valtaa.

Kukka: Kukkaset symboloivat onnea ja perhejuhlia, kuten häitä tai ristiäisiä. Nuput, tai torvimaiset kukat, liljat ja kallat taas voivat enteillä suru-uutisia. Katso myös "Kasvi" ja "Lehti".

Kukkakimppu: Perinteinen hääjuhlaenne. Jos kimpussa roikkuu pitkä nauha, tai kukat ovat suippoja, voi se olla hautajaisenne.

Kuunsirppi: Aliseen suuntautuneille positiivisia enteitä. Yhdistetty myös feminiinisyyteen ja intuitioon. Menestys, onni. Katso myös "Aurinko" ja "Symboli".

Kuusi: Onni.

Kärryt: Matka, vaihteleva onni, köyhyys.

Käsi: Auttava käsi. Voi myös varoittaa tekemästä hätäisiä päätöksiä tai olla luottamatta kehen tahansa.

Käärme, mato: Huonoa tai hyvää. Eroottinen ihmissuhde tai petollisia kavereita. Vaara.

Lapsi: Kielii perherakkaudesta mutta kehottaa myös huomioimaan sisäisen lapsen. Pienet vauvat enteilevät yleensä mahdollisia vauvauutisia, ei kuitenkaan välttämättä omia.

Laukku: Kielii stressistä, pitäisi opetella rentoutumaan.

Lehmä: Raha.

Lehti, puun tai kasvin: Mahdollisuus kasvuun, kehottaa huomioimaan ympäröivää maailmaa. Tämä on vähän kuin se sielueläin; Vastaus todennäköisimmin löytyy kasvista (puukin on kasvi), jonka lehti on kyseessä. Katso myös "Kasvi".

Leijona: Menestys ystävien avulla.

Lentokone: Matkustus, epäonnistunut hanke.

Lepakko: Epäonnistunut hanke.

Linna: Odottamaton onni tai perintö.

Lintu: Onnellisuutta tai matkoja. Joskus suru-uutisia. Katso, näyttääkö lintu joltain tietyltä lajilta, kuten kotkalta, pöllöltä tai kyyhkyseltä, ja mieti mitä kyseinen lintu voisi symboloida. Esimerkiksi Kotka liitetään uljauteen, pöllö viisauteen ja kyyhky rakkauteen. Katso myös "Joutsen".

Lippu ja salko: Älä epäröi puolustaa itseäsi ja asiaasi. Vihamiesten vaara.

Lohikäärme: Viisautta ja kunniaa. Muutoksia elämäntilanteessa ja mahdollisuus edetä uralla.

Luostari: Onni.

Maisema: Sinulle tullaan tarjoamaan uusia tilaisuuksia. Myös hyvä merkki unelmien toteuttamiseen.

Merenneito: Epäonni. Opi tunnistamaan valheet ja valitse unelmista oikeat. Voi ennustaa myös matkaa tai pelurille arpaonnea.

Mies: Vieras saapuu

Muurahainen: Kehottaa ahkeroimaan saadaksesi tunnustusta.

Mustekala: Sairastelua, huonoa terveyttä.

Mökki, talo: Kotoisa, hyvä enne. Rakkautta ja kasvua.

Möykky: Yksi, muodoton ja sileä valu on todella huono enne.

Naamari: Eläinnaamari varoittaa ilkeilystä ja pilailemasta toisten kustannuksella. Katso myös "Kasvot".

Naisen pää: Riita naapurin kanssa.

Neliö: Rauha.

Nenä: Povailee sairastumista.

Norsu: Onni, terveys.

Numerot: Onni, terveys, avio-onni.

Nuoli: Amorin nuoli enteilee rakkautta, mutta varoittaa myös mustasukkaisuudesta. Uhka nuolen osoittamasta suunnasta. Katso myös "Keihäs".

Omena: Pitkä ikä, raha.

Omenapuu: Matkustus.

Pallo: Pyöreät muodot kuvaavat yleensä runsautta, mutta kehottaa myös huolehtimaan sisäisestä lapsesta ja terveydestäsi.

Pelikorttimaa: Pidä kiinni rahoistasi, älä hassaa turhuuksiin. Ruutu enteilee rahaa/saavutuksia, hertta rakkautta/hyvää onnea, pata huolia/huonoa onnea, ja risti menetyksiä tai surua.

Penis: Hedelmällinen enne. Sinkkunaisille usein miesenne, ja miehille kyvyn symboli. Naiselle penis saattaa olla myös sulhas/kosioenne. Varoittaa kevytkenkäisyydestä.

Perhonen: Onni, nautinto. Älä sorru turhiin haaveisiin vaan mieti, mitä todella haluat. Katso myös "Hyönteiset".

Petoeläin: Epäonni.

Pilvi: Epäonni.

Pistooli: Katastrofi.

Pullo: Varoittaa juoppoudesta.

Puukko: Epäsopu.

Puu: Uusia mahdollisuuksia, asioiden etenemistä. Puu jolla on isot juuret voi kehottaa tutkimaan sisintäsi tai hakemaan suuntaa elämälle.

Pässi: Vihamiehet.

Pöllö: Epäonni, sairaus, köyhyys, häpeä.

Rakennuselementti: Etenkin ammatinharjoittajalle hyvä enne, kenties mahdollisuutta yletä työssä.

Risti: Plussaristi on yleensä positiivinen enne, mutta hautaristi enteilee ikävyyksiä, kuten kuolemantapausta perheessä. Epäonni, viivästys, kuolema.

Ruukku: Terveys.

Ruumisarkku: Yleinen kuolemanenne perheessä tai lähipiirissä.

Ruusu: Onni.

Röpelöisyys: Raha.

Sakset: Epäonni, riidat, ero.

Sarvet/Sarvekas eläin: Varoittaa vaarasta tai uhkaavasta tilanteesta. Katso myös "Eläin".

Salama: Salama voi varoittaa äkillisestä vaaratekijästä tai olla kannustava tehokkuuden merkki.

Sammakko: Rakkaus, raha.

Sateenvarjo: Epäonni.

Sieni: Riita, ero.

Sika: Onni, epäonni.

Siivet: Kiireitä. Katso myös "Enkeli" ja "Lintu".

Silta: Kuvaa yleensä matkaa, tai astumista tuntemattomaan.

Sirpaleet: Epäonni.

Skorpioni: Petollinen ystävä.

Soitin: Soittimet ovat yleensä hyviä enteitä. Kertovat myös palkkiosta joka seuraa kovaa uurastusta.

Sormus, ympyrä: Hääuutisia, sitoutumista, kosintaa.

Susi: Perheen sisäistä luottamusta ja rakkautta. Kannustaa myös kuuntelemaan sisintäsi, ja etsimään minuuttasi.

Sydän: Yleinen rakkausenne, yhdistetään myös erotiikkaan ja nautintoon.

Symboli: Jos tinasi jähmettyy jonkin tunnetun symbolin (esim. Toyota, Peace tai vaikka Apple) muotoon, on se yleensä hyvä enne ainakin työrintamalla. Kehottaa toisaalta miettimään elämän epäkohtia uudestaan. Tutustu saamaasi symboliin paremmin. Mitä se sinulle merkitsee?

Säkki: Täysi säkki povaa yltäkylläisyyttä tai rahaa, riippuen vähän siitä näyttääkö säkki viljasäkiltä vai rahapussilta. Säkki voi povata myös yllätyksiä.

Talo: Menestys liiketoimissa.

Talousväline (esim. silitysrauta): Älä tapa itseäsi työllä. Myös muutoksia perheen sisäisissä asioissa.

Tammenterho: Terveys.

Tiimalasi: Ajankäyttöön liittyviä ongelmia, kuten kiireitä. Välitön perikato.

Tikapuut: Matkustus.

Torakka: Kestät hyvin maailman kolhuja, ja olet halutessasi aikaansaava ja tunnollinen, mutta sinun pitäisi tuoda itsesi paremmin esille, etenkin, jos haluat että aikaansaannoksiasi arvostetaan.

Toukka: Piileviä yllätyksiä, yleensä hyviä sellaisia.

Tuoli: Perheenlisäys.

Tutti: Vauvauutisia.

Tykki: Onni.

Työkalu: Maataloustyökalut kertovat, ettei tuleva vuosi tule olemaan helppo. Nikkarin tai suutarin työkalut muistuttavat, ettei sinun pidä levätä laakereillasi. Lääkärin työkalut povaavat että joudut huolehtimaan lähimmäisestäsi.

Tähti: Menestys.

Uistin: Etenkin kalamiehille hyvä enne. Kertoo myös, että päämääräsi saavuttaaksesi sinun on oltava kärsivällinen ja ovela.

Vaatekappale: Yllätyksiä, surua tai huolta.

Vainaja tai ruumis: Älä pelkää. Kuollut on kannustava enne jonka tarkoitus on muistuttaa unohdetuista asioista, ja ehkä auttaa päästämän irti menneestä.

Vasara: Voitto vihamiehistä.

Vasta: Saunavasta tai -vihta povaa miehelle hyvää ja huoletonta vuotta. Naiselle se voi olla lapsienne, tai kehottaa tarkkailemaan terveyttä.

Vauva: vauvaenne, ei välttämättä tarkoita omaa raskautta. Neuvoo kanavoimaan omaa hoivaviettiä hyötykäyttöön.

Veitsi, terä, sarvet, sakset: Lopetusta/loppuun saattamista. Myös uusia tuttavuuksia, ole kuitenkin varuillasi selkään puukottajien suhteen. Katso myös "Sarvet".

Vene, laiva: Matkaa tai uutisia matkojen takaa. Viikinkilaiva voi kertoa seikkailunhalusta.

Viinilasi: Juhlavia velvollisuuksia. Toisaalta varoittaa piittaamattomuudesta.

Vuori: Voimakkaat ystävät. Monta vuorta: Voimakkaat viholliset.

Yksisarvinen: Seikkailunhalua. Kehottaa myös keskittymään tärkeisiin asioihin ja luottamaan intuitioon.

Ympyrä: Sairaus, raha.

Ämpäri: Varoittaa tulen muodossa tulevasta uhasta.

Äyskäri: Varoittaa haukkaamasta lian isoa palaa.

Öylätti, ehtoollisleipä: Jos näet valukuviossa ehtoollisleivän, omatuntosi todennäköisesti kaipaa kevennystä.

Tinasta voi tarkastella myös sen muotoa, pintaa ja ulkomäköä.

Sileä pinta merkitsee tylsää vuotta tai huonoa terveyttä.

Litteä valu kuvaa laiskaa ja saamatonta vuotta ja kehottaa miettimään asenteitasi.

Isot reiät valussa voivat povata vuoden menetyksiä tai käsistä lipsuvia tilaisuuksia.

Epätasainen pinta povaa rahaa ja rikkautta. Varo sotkemasta sakkaantuneeseen tinakengän pinnoitteeseen.

Pitsimäiset, reikäiset reunukset enteilevät ihailijoita tai kosijoita. Varoittaa myös ylpistymisestä.

Pikarimaiset syvennykset tai maljat ovat yleensä huonoja enteitä, ja voivat povata jopa kuolemantapausta perheessä.

Suorat, pitkät nauhat tai kepit tinassasi kehottavat kärsivällisyyteen.

Kaareutuvat nauhat tai kepit kuvaavat yleensä matkaa, joka täytyy väistämättä kulkea loppuun uuden aloittamiseksi.

Valun katkeaminen povaa kiireistä vuotta. Sitä kiireisempää, mitä useammassa osassa valusi on.

Pitkä valukeppi ja erillinen, pyöreä pallukka kehottaa päästämään irti ja olemaan märehtimättä menneitä.

Jos valullasi on huomattavan "pitkä pyrstö", eli tina on hauskasti venähtänyt vedessä, povaa se hyvää terveyttä tai pitkää ikää.

Haaroittunut valu enteilee vaikeita valintoja ja mutkia suunnitelmiin. Joskus haaraisten valujen varjoissa näkyy kirjaimia, jotka voivat merkitä tulevan rakkaan nimen alkukirjaimia.

Piikit, kärjet ja terävät päät voivat suojella pahaa silmää vastaan.

Pieniin osiin hajoava valu on kiireisen vuoden ja piittaamattomuuden merkki.

Kannattaa kurkistaa myös ämpärin pohjalle ja tarkastella sieltä löytyviä murusia.

Pienet, pisaranmuotoiset murut kuvaavat alkavan vuoden kyyneleitä.

Hieno, tikkumainen sälä kuvaa vuoden pikkuharmeja.

Laatat ja lehdykät kuvaavat uutisia tai viestejä.

Harmaat hiutaleet ovat yleensä vain hyytynyttä sakkaa tinakengän pinnoitteesta.

Lähteet: noidankoto.blogspot.fi, blog.kansanperinne.net, Wikipedia.

PASI LAPINKANGAS