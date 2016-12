Etelä-Pohjanmaalla on paljastunut erikoinen kaupustelutapaus, jossa iäkkäille henkilöille on kaupiteltu historiateosta peräti 600 euron hintaan.

Neuvottelujen päättyessä hinta on pudonnut 500 euroon. Ostajia ei ole painostettu tai pakotettu, mutta ainakin yksi Ilkan haastattelema asiakas katui ostostaan.

Esimerkkitapauksessa tytär auttoi perumaan kaupan. Sen voi tehdä kuluttajasuojalain mukaisesti 14 päivän kuluessa kotimyyntiasiakirjan tai tavaran vastaanottamisesta.

Kirjasarjaa kustantavan yhtiön kouvolalainen johtaja Aki Laurila perustelee teosten hintaa sillä isolla työmäärällä, minkä he ovat käyttäneet kolmen sukupolven tietojen keräämiseen ja kotimaan historian kirjoittamiseen.

Erikoisen tapauksesta tekee se, että vastaavia teoksia löytyy divarista 8–10 euron hintaan.

Seinäjoella 30 vuotta antikvariaattia pitäneen Heikki Rannan liikkeestä löytyy sarjan kolmas osa, joka on painettu Kurikassa vuonna 2002. Teos on ollut hyllyssä puolitoista vuotta. Pikaisen etsinnän jälkeen hyllystä löytyy myös samaisen kirjasarjan toinen osa, joka on tuotu divariin jo vuonna 2012. Molemmilla kirjoilla on hintaa kymmenen euroa.

Pikainen selailu muiden suomalaisten divarien sivuilla paljastaa, että kirjasarjan toisesta ja kolmannesta teoksesta pyydetään käytettynä 8–10 euroa.

Kirjallisuuden alalta väitöskirjan tehnyt mies tarkkailee toimituksen pyynnöstä kirjaa ja arvioi sen räävittömän hintaiseksi. – Fyysisenä esineenä ehkä 50 euron arvoinen. Ulkoasu on ammoisilta ajoilta, eikä painojälkikään ole kummoinen. Kirjakauppaliitosta toimitukselle kerrotaan tapauksen kuulostavan sen verran huolestuttavalta, että niin toimituksen kuin kuluttajienkin kannattaa olla yhteydessä suoraan kuluttajansuojaviranomaisiin.