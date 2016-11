Kalenterit jaetaan pienille potilaille lastentautien poliklinikalla, lasten päiväsairaalassa, neurologian poliklinikalla sekä lasten ja nuorten osastolla.

Kalentereita olivat vastaanottamassa ylilääkäri Kirsi Nuolivirta sekä osastonhoitaja Marja Ala-Koskela.

– Erittäin mukavaa, kun lapsia muistetaan. Lääkärikäynnit ovat raskaita lapsille, joten piristystä tarvitaan, Nuolivirta totesi.

Osastonhoitaja Ala-Koskelan mukaan kaikki kalenterit saadaan varmasti jaettua.

Kalentereita lahjoitetaan 17 eri sairaalaan Suomessa, yhteensä noin 1500 kappaletta. Rahat kalentereihin on kerätty järjestön jäseniltä, mitään muuta rahankeräystä ei ole ollut.

– Syksyn ja talven aikana lahjoitamme myös muun muassa heijastimia kouluihin ja päiväkoteihin, järjestön jäsenet kertovat.

TYV Gentlemen’s Club on pääosin Facebookissa toimiva reilun 4400 miehen ryhmä. Järjestön tarkoituksena on auttaa ja tehdä hyvää vähävaraisten suomalaisperheiden auttamiseksi. TYV Charity on toiminut reilun parin vuoden ajan ja on jo aiemmin auttanut pienimuotoisilla tavaralahjoituksilla useita perheitä, lastenkoteja, vanhustenkoteja ja sairaaloita ympäri Suomen.

Toiminnasta voit lukea lisää: www.facebook.com/tyvcharity .