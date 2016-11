Stressi on uniterapeutin mukaan yksi merkittävimmistä unettomuuden syistä.

– Työhuolet ovat tutkimusten mukaan suurimpia stressin aiheuttajia suomalaisilla.

Näin kertoo kokenut uniterapeutti ja Suomen Uniliiton varapuheenjohtaja Susan Pihl, joka luennoi tänään Seinäjoella aiheesta "Uni hyvinvoinnin lähteenä" – mitä itse voin asialle tehdä?

– On arvioitu, että noin miljoona suomalaista kärsii jonkinlaisista unihäiriöistä. Kroonisesti unettomia on noin kymmenen prosenttia ja joka toisella ihmisellä on tilapäisiä uniongelmia.

Noin 300 000 suomalaiselle määrätään hänen mukaansa vuosittain uni- masennuslääkkeitä.

HANNU LUSA