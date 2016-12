Soinin seurakunnan ensi vuoden talousarviossa investointimenoja on 60 000 euroa.

Seurakunta varaa summasta niin hautausmaan laajennuksen valmisteluun kuin seurakuntatalon korjausten suunnitteluun.

Henkilöstökulujen määrä on ensi vuonna 329 000 euroa.

Toimintakulut ovat yhteensä reilut 512 800 euroa.

Talousarvion vuosikate on plussalla 2 060 euroa, poistojen osuus on vajaat 23 000 euroa ja tilikauden tulos on talousarvion mukaan 20 878 euroa alijäämäinen.

REIJO HEIKKILÄ