– Messuilla tulee monella varmasti mietittyä ulkoisten asioiden lisäksi millainen koti on hyvä paikka elämiseen. Koti on tärkeä paikka ihmiselle. Monet merkittävät hetket koetaan kodin sisällä, ilot ja surut. Olennaista on se ilmapiiri mikä kodin sisällä on, huomaavaisuus ja välittäminen, piispa kertoo Suomen Asuntomessujen tiedotteessa.

Piispa piti messujen puurakentamista hyvänä esimerkkinä suomalaisesta osaamisesta.

– Me tunnuimme olevan hieman muuta maailmaa jäljessä puurakentamisen suhteen. Suomeen puurakentaminen kuitenkin sopii hyvin. Olemme kansa joka elää metsästä ja puusta, piispa lisää tiedotteessa.

Asuntomessujen 35 pientalosta 28 on puutaloja.