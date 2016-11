Hallintojohtaja Paula Perälampi totesi, että tulossa on useita muutoksia, joiden syynä on kilpailukykysopimus. Kirkkohallitus on tiedottanut seurakuntiin, että laskennallisesti muutokset merkitsevät vuoden 2015 verotuloihin verrattuna 5 prosentin vähenemistä ja tämän vuoden verotuloihin verrattuna 3 prosentin vähenemistä.

Toisaalta julkisen alan, myös siis seurakuntien, työntekijöiden lomarahoja leikataan 30 prosenttia, mutta se yksin ei riitä kattamaan muita vähennyksiä. Talousarviota on siis laadittu vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

Kirkkovaltuusto lakkautti useita virkoja, joiden viranhaltijat ovat jääneet eläkkeelle ja joiden tehtävien hoitaminen on jaettu muiden työntekijöiden kesken tai palkattu työntekijä työsopimussuhteeseen. Ylistaron vahtimestarin virkaa hoidetaan nyt työsopimussuhteisesti, Nurmon erityisammattimiehen tehtäviä hoitaa Peräseinäjoen erityisammattimies, hankintapäällikön tehtävät on jaettu tukipalveluiden päälliköiden kesken, Nurmon keittiöesimiehen tehtävät hoidetaan työsopimussuhteisesti ja taloustoimiston toimistosihteerin virkaa ei ole tarpeen täyttää, koska seurakunta on kirkon palvelukeskuksen asiakas.

Vuoden 2016 investointeihin myönnettiin 40 000 määräraha krematorion uudistamisen jatkamiseen.

Ylistaron kappelineuvoston varajäseneksi valittiin Leila Nuottivaara vuoden 2018 loppuun saakka.