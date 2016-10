Oravaisista kotoisin olevan Forslundin tuhkimotarina alkoi keväällä 2014 Seinäjoella, kun hänet kruunattiin Suomen Mannekiiniksi 2014.

Samana vuonna Alisa Forslund nousi suomalaisittain poikkeukselliseen menestykseen New Yorkissa. Hän erottui voittajaksi satojen nuorten mallien keskeltä kansainvälisesti yhdessä arvostetuimmasta mallikilpailusta, International Modeling and Talent Associationin (IMTAn) Junior Model of the Yearissa. Lisäksi Forslund voitti viisi kunniamainintaa. Kilpailun jälkeen hän sai valita yli 60 mallitoimiston tarjouksesta parhaan.

Vuonna 2014 vain 15-vuotiaasta Forslundista kaavailtiin tulevaisuudessa huippumallia, kun hän teki sopimuksen New Yorkissa maailman viiden huippumallitoimiston ryhmään kuuluvan toimiston kanssa.

New Yorkin kisan arvioissa sanottiin, että vastaavaa ei ole nähty vuosikausiin. Kyseisestä kilpailusta ovat nousseet kuuluisuuteen myös supertähdet Ashton Kutcher, Eva Longoria ja Elijah Wood.

HEIKKI PELTOKANGAS