– Valvontakameroille on tarvetta, Peltola sanoo.

Seurakuntakotien luona on muun muassa rikottu portteja ja aitoja. Eräästä keinusta turmelijat sahasivat yhden jaloista poikki, joten seurakunta joutui viemään keinun pois.

Levottomuutta on jatkunut jo vuosia. Peltolan mukaan 3–4 vuotta sitten seurakuntakotien kulmilla oli hyvinkin rauhallista.

– Ikäluokat ovat erilaisia.

Peltola arvioi, että häiriöiden taustalla on kaveripiiri, jossa on mukana väkeä ympäri Seinäjokea. Porukka on melko suuri ja sillä on paljon vaihtuvuutta.

HANNU PUROLA