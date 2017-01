Seinäjoen kaupungin perusopetuksessa on käytössä laatu- ja arviointijärjestelmä "Arvioinnilla ja laadulla hyviin tuloksiin".

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi vuonna 2016 opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteitä.

Karvi määrittelee hyvän käytänteen seuraavasti: "Hyvä käytänne on laadunhallinnan tai itsearvioinnin toimiva ja mallikas käytäntö, joka on testattu käytännössä ja riittävän pitkän käytön perusteella hyväksi havaittu. Lisäksi se on edistänyt arviointitoiminnan kehittämistä. Se voi olla uusi tai vanha käytäntö, joka on siirrettävissä myös muille järjestäjille."

Hyviksi käytänteiksi valittujen käytänteiden kuvauksista muutkin voivat ammentaa itselleen ideoita ja toimintamalleja omaan toimintaan.

Seinäjoen kaupungin "Arvioinnilla ja laadulla hyviin tuloksiin " – asiakirja on käytännönläheinen opas perusopetuksen laadunseurantaan.

Se on syntynyt monialaisen yhteistyön tuloksena päivittämällä Seinäjoella aiemmin käytössä ollut arviointijärjestelmä siten, että opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemat perusopetuksen laatukriteerit otettiin huomioon.

Ne muutettiin konkreettisiksi tavoitteiksi, sisällöiksi ja toiminnaksi osana Seinäjoella annettavaa perusopetusta.

Kaiken laatutyön tulee konkretisoitua oppilaan tasolla. Opettaja ja oppilas asetettiin laatutyön keskiöön. Laatutyö on onnistunutta, kun se auttaa oppilasta kasvamaan omaan mittaansa.