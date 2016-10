Seinäjoen kortteliralli kokee hirtoriallisen muutoksen. Ringillä kurvailut on nyt kurvailtu. Keskustan rakennustyön takia tuttua rallia ei voi enää kaupungilla ajaa.

Sunnuntaina aamulla moni pysähtyi ihmettelemään ja kuvaamaan Keskuskadun varteen puiston aidan viereen pystytettyä muistomerkkiä.

– R.I.P. RINKI, lukee ruskeassa pahvinpalassa.

Muistokynttilät palavat hiljaista liekkiään. Kukkiakin on paikalle tuotu. Ja yksi sininen Wunderbaum.

– Kyllä meidänkin perheessä on paljon bensaa poltettu tällä ringillä, eräs ohikulkija tuumaa.

Seinäjoella ringillä on pitkät perinteet. Autoileva nuoriso on pörrännyt korttelin ympäri vuosikymmenten ajan.

– Nyt nuorten on etsittävä joku toinen paikka. Saas nähdä, minne ralli siirtyy, muistomerkillä ihmiset pohtivat.

Koulukatu, Kalevankatu, Työväenkatu ja Keskuskatu. Näistä kaduista on muodostunut kuuluisa "Rinki". Ja onhan tuolla rakkaalla lapsella muitakin nimiä.

Ringillä on ajeltu, kun on saatu kortti taskuun. Siinä on käyty näyttämässä uutta autoa tai esittelemässä etupenkillä istuvaa uutta tyttöystävää.

– Rinkiin liittyy paljon muistoja. Myös meidänkin perheessämme, eräs nainen toteaa.

Syypää Ringin kuolemaan on Keskustorin maan alle rakennettava suuri parkkihalli. Keskustorin pysäköintilaitoksen rakennustyöt alkavat huomenna maanantaina.

Aamulla työmaa-alue suljetaan ja Kalevankadun ja Koulukadun ajoneuvoliikenne katkaistaan rakennusalueelta.

Jalankulkuyhteys Koulukadulta Kalevankadulle on käytettävissä tilapäisiä poikkeuksia lukuunottamatta.

Katujen sulkemistyö aloitetaan jo sunnuntai-iltana.

Entäs sitten, kun toriparkki on valmis? Voiko Rinki enää palata vanhalle paikalleen?

– Ei voi. Nykymuodossaan Rinkiä ei tule enää olemaan, koska Koulukadun suuntaisesti ei voi ajaa sitten, kun parkkihalli on valmis, Seiparkin toimitusjohtaja Mika Mäntykoski sanoo.

Seinäjoen keskustasta suunnitellaan kävelypainotteista.

– Mitään lopullisia päätöksiä asiasta ei ole tehty. Kun prosessi etenee, kaupunki sitten aikanaan päättää parkkihallin kannen suunnittelusta ja ydinkeskustan kaikkien katujen ajojärjestelyistä, Mäntykoski sanoo.

Kortteliralli on tuttua touhua myös Mäntykoskelle.

– Kyllähän sitä on itsekin tullut Rinkiä nuoren ajeltua.

SINIKKA VÄLIKOSKI