Seinäjoen kaupunki on pistänyt nettiin sosiaalisessa mediassa huomiota herättäneen ilmoituksen. Kaupunki myy ruumiskylmiötä. Tarjouksia on tullut jo kuusi kappaletta.

Seinäjoen kaupungin ilmoitus on Kiertonet.fi-palvelussa . Palvelu on julkisen tavaran kauppapaikka. Ilmoituksen mukaan ruumiskylmiö on käytöstä poistettu, mutta toimintakuntoinen. Sitä on käytetty entisessä Kuusenlahden palvelutalossa, joka on nykyiseltä nimeltään Hoivakoti Teponkartano.

– Ruumiskylmiö tuli meille viisi vuotta sitten Kuusenlahden palvelutalon kellariremontin yhteydessä. He eivät remontin jälkeen enää tarvinneet sitä, joten se on ollut meillä varastossa siitä lähtien, Seinäjoen kaupungin palveluesimies Juha-Pekka Silvonen kertoo.

– Ruumiskylmiö on kahden ruumiin kylmiö. Se on pituudeltaan noin 230 cm pitkä, ja kylmälaitteet sijaitsevat koneen perällä, että ihan toimiva vehje se on. Myymme sen korkeimmalle tarjoajalle. Tietenkin pitää vähän katsoa, että kuka sen ostaa ja mihin tarkoitukseen. Tällä hetkellä tarjoajat kirjoittelevat vain nimimerkillä, Silvonen tuumaa.

Viimeisin tarjous ruumiskylmiöstä on tullut tänään kello 15.27 haonperalta, joka tarjoaa kylmiöstä 110 euroa. Tarjouskisan avasi tiistaina 4. lokakuuta tomppa, joka tarjosi ruumiskylmiöstä 5 euroa. Tomppa sai kilpailijan kolme päivää tarjouksensa jättämisen jälkeen, kun ake66 tarjosi perjantaina 7. lokakuuta 15 euroa. Tomppa ei tähän tyytynyt, vaan korotti tarjoustaan samana päivänä jopa 80 euroon. Tämän jälkeen haonpera astui mukaan tarjouskilpaan ja teki ensimmäisen tarjouksensa tänään kello 15.12, jolloin hän tarjosi 90 euroa. 13 minuuttia haonperan tarjouksesta tomppa korotti jälleen tarjoustaan ja rikkoi samalla sadan euron rajan. Tähän haonpera vastasi 2 minuutin sisällä 110 eurollaan.

– Kyllä me vähän alussa mietimme, että käykö ruumiskylmiö kaupaksi. Olisi kyllä kiva tietää, ketä nämä tarjoajat ovat. Yhtäkkiä tulisi mieleen, että jokin metsästysseura voisi käyttää ruumiskylmiötä. Kuulin myös, että joku hautausurakoitsija oli kysellyt asiasta, mutta se ei ole varman käden tietoa. Nähtäväksi jää kuka sen ostaa. Vielä on yhdeksän päivää aikaa tarjota, Silvonen kertoo.

Hoivakoti Teponkartanon osastonhoitajan Helena Piikkilän mukaan ruumiskylmiö oli aikanaan aktiivisessa käytössä Kuusenlahden palvelutalossa.

– Se oli aktiivikäytössä, mutta kävi tarpeettomaksi, kun uusiin tiloihin ei tullut kylmiötä eikä kappelia. Ruumiit viedään meiltä nykyisin terveyskeskuksen kylmiöön. Entinen ruumiskylmiömme oli hyvä kylmiö – se riitti silloin meidän tarpeisiimme, Piikkilä kertoo.

JENNI MÄKELÄ