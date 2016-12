Seinäjoen menestyksekäs Lihavuus laskuun -ohjelma on noussut jälleen puheenaiheeksi. Ilkka ja Pohjalainen kertoivat keväällä, että viisivuotiaiden lihavuus on laskenut merkittävästi viimeisen kuuden vuoden aikana.

Nyt Helsingin Sanomat on tarttunut aiheeseen ja kertoo, että ylipainoisia viisivuotiaita on puolet vähemmän kuin kuusi vuotta sitten.

- Muutos on kyllä tapahtunut odottamattoman nopeasti, sanoo hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Ulla Frantti-Malinen HS:lle.

Ilkassa on aiemmin kerrottu, että Seinäjoen "ihmettä" on käyty katsomassa Etelä-Koreasta asti. HS:n mukaan myös Ruotsista ja Saksasta on käyty ihmettelemässä, mitä Seinäjoella on tehty.

Seinäjoella terveyteen panostetaan neuvolasta alkaen. Lasten ja nuorten elintapoja muokataan määrätietoisesti.

- Me emme puhu laihdutuskuureista vaan liikkumisen riemusta, hyvästä ravinnosta, terveydestä ja hyvästä olosta, Frantti-Malinen sanoo lehdelle.

Seinäjoella päiväkodit ovat karkittomia. HS kertoo, että syksystä alkaen myös kouluissa on päätetty, ettei karkkeja tuoda kouluun.

Kouluissa liikutaan myös entistä enemmän – jopa oppituntien aikana. HS on ottanut esimerkiksi Toukolanpuiston koulun, jossa liikuntaan on panostettu erityisesti. Lisäksi koulun luokkahuoneissa voi myös valita pulpetin sijaan työpöydän, jonka äärellä voi seistä.

HS myös mainitsee, että Seinäjoella kaikki koulujen, päiväkotien ja vanhuspalveluiden ruoat ovat Sydänliiton suositusten mukaisia.

Helsingin Sanomien juttuun linkki .